«Авито Работа»: соискатели разместили на 92% больше резюме с упоминанием ИИ-навыков

Эксперты «Авито Работы» изучили, как за год изменилось количество резюме, где соискатели указывают навыки работы с ИИ. Оказалось, что в декабре 2025 — январе 2026 г. таких резюме стало на 92% больше, чем за тот же период годом ранее. Вместе с этим выросли и зарплатные ожидания кандидатов с ИИ-компетенциями — в среднем на 23% за год. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Активнее всего резюме с упоминанием ИИ-навыков размещали кандидаты в сфере ИT, интернета и телекоммуникаций — показатель увеличился в 2,6 (+166%) за месяц. Для этой группы специалистов работа с нейросетями и другими ИИ-инструментами уже напрямую связана с повседневными задачами: от написания и оптимизации кода до автоматизации тестирования, работы с логами, документацией и поддержки пользователей.

Второе место по темпам роста заняла административная работа — количество резюме с упоминанием ИИ здесь увеличилось в 2,3 раза (+130%). Здесь нейросети применяются для подготовки документов, обработки входящей корреспонденции, составления отчетов, планирования задач и работы с внутренними базами данных.

В продажах число резюме с ИИ-навыками за год выросло на 74%. Специалисты по продажам и менеджеры по работе с клиентами все активнее используют нейросети для подготовки персонализированных коммерческих предложений, сценариев общения с клиентами, анализа воронки и подсказок по следующим шагам сделки.

В сфере маркетинга, рекламы и PR число резюме с упоминанием навыков работы с ИИ выросло в 1,5 раза (+50%). Несмотря на то что нейросети уже прочно вошли в работу с контентом, креативами и аналитикой, темпы роста стабилизируются.

av1.jpg

Как выросло число резюме с упоминанием ИИ в разных сферах, декабрь 2025 — январь 2026

«Мы видим, что навыки работы с инструментами искусственного интеллекта становятся базовым конкурентным преимуществом на рынке труда. В ряде регионов России количество вакансий с требованием ИИ‑компетенций выросло на 70% и более. Примечательно, что чаще навыки работы с нейросетями указывают офисные специалисты — ИИ помогает в программировании, создании креативов, ведении корреспонденции и во многих других задачах», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Аналитики «Авито Работы» также выяснили, какие специалисты чаще других пользовались в декабре–январе функцией «Улучшить текст» — ИИ-инструментом, созданным на базе большой языковой моделей A-Vibe, который анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания. Наиболее активно функцией пользовались соискатели из сфер бухгалтерии и финансов (15%) и управления персоналом (15%). Чуть реже к помощи ИИ при составлении резюме обращались представители высшего менеджмента (14%), образования и науки (12%), а также юриспруденции (12%), банкинга (11%) и консалтинга (11%).

В основном к помощи языковых моделей при составлении резюме обращались кандидаты с высшим образованием (9%), реже — соискатели с незаконченным высшим (7%) и средним специальным образованием (6%). Интересно, что женщины используют функцию улучшения резюме почти вдвое чаще мужчин — 5% против 2%.

