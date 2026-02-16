Content AI открывает центр компетенций и запускает бесплатный курс «Основы ИИ для бизнеса»

Компания Content AI, российский разработчик решений для автоматизации процессов работы с документами, объявила об открытии собственного центра компетенций для реализации просветительских инициатив. Первым проектом центра стал экспертный курс «Основы ИИ для бизнеса».

Центр компетенций Content AI задуман как площадка для трансляции экспертных знаний в области ИИ для пользователей решений компании и специалистов любого профиля, заинтересованных в эффективной автоматизации бизнес-процессов.

Программа онлайн-курса «Основы ИИ для бизнеса» состоит из семи модулей, каждый из которых включает видеолекцию и проверочный тест. Обучение полностью бесплатное, общее время прохождения курса не превышает двух часов, все материалы остаются в бессрочном доступе для зарегистрированных пользователей. По итогам обучения слушатели получают цифровой сертификат.

В рамках курса слушатели изучат эволюцию ИИ от чат-ботов до ИИ-агентов, способных выполнять задачи без участия человека. Отдельный блок посвящен основам работы больших языковых моделей (LLM): их архитектуре, процессам обучения, природе «галлюцинаций» и ограничениям. Модуль по инженерии промптов раскрывает разницу между системным и пользовательским промптом, а также принципы составления эффективных инструкций и типовые ошибки. В разделах, посвященных расширению возможностей ИИ, рассматриваются технологии RAG и подключение инструментов, позволяющих LLM, помимо генерирования текста, совершать нужные действия.

Автором курса выступил Антон Хаймовский, главный владелец продукта ContentCapture. Его глубокий практический опыт создания ИИ-решений для бизнеса лег в основу программы, ориентированной на реальные потребности рынка.

«Мы регулярно сталкиваемся с запросами от компаний, которые хотят автоматизировать процессы, но не знают, какой именно инструмент им нужен и с чего начать, — сказал Антон Хаймовский. — Рынку нужно понимание, как именно современные технологии и конкретно ИИ работают в реальных бизнес-задачах. Как разработчик ИИ-решений, мы приняли решение бесплатно делиться знаниями и экспертизой, чтобы технология развивалась быстрее и приносила пользу компаниям».

Курс адресован в первую очередь нетехническим специалистам: собственникам бизнеса, руководителям подразделений, операционным директорам, маркетологам и продуктовым менеджерам. Для прохождения не требуется навыков программирования или математической подготовки. Все концепции объясняются через бизнес-логику и практические кейсы.

Курс «Основы ИИ для бизнеса» уже открыт для регистрации. Для получения доступа ко всем материалам необходимо оставить заявку на официальном сайте Content AI.