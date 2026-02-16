CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Генеральным директором IBS Dunice назначен Сергей Мясников

Группа компаний IBS сообщила о назначении Сергея Мясникова генеральным директором IBS Dunice. Он будет отвечать за укрепление позиций IBS на рынке заказной разработки и тестирования программного обеспечения.

IBS Dunice сфокусируется на развитии услуг по модели T&M с ответственностью за наиболее востребованные профессиональные компетенции и работу команд на проектах.

«Группа компаний IBS последовательно реализует стратегию по развитию и масштабированию бизнеса. Одной из моих ключевых задач будет обеспечить IBS Dunice лидирующие позиции на рынке T&M-услуг в России, объединив наши команды разработки и тестирования. Залогом успеха станет накопленная экспертиза бизнес-подразделений, опытный управленческий состав и профессиональная, нацеленная на результат амбициозная команда», — отметил Сергей Мясников, генеральный директор IBS Dunice.

Сергей Мясников работает в группе компаний IBS более 15 лет. Последние пять лет руководил проектным офисом дивизиона разработки и тестирования, совмещая задачи операционного управления и развития бизнеса.

Артем Дегтярев, сооснователь Dunice, руководивший бизнес-подразделением после вхождения в состав группы компаний IBS, продолжит свою деятельность в IBS в новой роли и будет активно заниматься развитием новых проектов и бизнес-направлений.

