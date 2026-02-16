CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Геоскан» и «Авиалесоохрана» будут совместно развивать решения для мониторинга пожарной опасности в лесах на основе беспилотных технологий

Компания «Геоскан» и ФБУ «Авиалесоохрана» заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу над развитием технологий беспилотных авиационных систем (БАС) для мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Разработки «Геоскана» в сфере комбинирования видеонаблюдения и тепловизионной съемки с беспилотников, дополненные бортовыми инструментами искусственного интеллекта для распознавания и классификации природных пожаров, будут совершенствоваться с учетом многолетнего опыта специалистов ФБУ «Авиалесоохрана». В частности, в качестве аппаратной основы будут использоваться беспилотники самолетного типа «Геоскан 701», полетное время которых достигает 10 часов.

Также стороны договорились развивать и реализовывать совместные образовательные проекты на базе авиационных учебных центров «Авиалесоохраны» и «Геоскана». В формате сетевого обучения специалисты будут изучать практическое применение в лесном хозяйстве беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг. Обучение будет проводиться с уклоном в направление охраны лесов от пожаров, в том числе с использованием техники, поставленной по государственному заказу нацпроекта «БАС».

«Объединяя экспертность «Геоскана» в беспилотных технологиях и большой практический опыт ФБУ «Авиалесоохрана», мы формируем новую технологическую основу для охраны лесов от пожаров. Это важный шаг к повышению безопасности лесного фонда и внедрению современных цифровых инструментов в отрасли. Совместная работа позволит повысить точность оценки лесопожарной ситуации, ускорить принятие решений и подготовку специалистов, что напрямую влияет как на сохранение лесного фонда страны, так и на предотвращение чрезвычайных ситуаций», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Внедрение БАС в работы по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров является перспективным направлением работ, которое позволит оптимизировать систему авиационных наблюдений на обширной территории Российской Федерации, а также снизить риски для пилотируемых воздушных судов», — отметил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Панов.

