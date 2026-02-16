Прогнозы CFO на 2026 г.: треть компаний режет CAPEX, малые ИТ-игроки ждут двукратного роста, а больше всего оптимизма у ритейла и промышленности

ГК «Корус Консалтинг» провела опрос «Прогноз развития российских компаний в 2026 г.: взгляд финансовых руководителей», в котором приняли участие более 80 финансовых директоров и руководителей подразделений промышленных, торговых, логистических, ИТ и других компаний, большинство из которых имеют годовую выручку более 2 млрд руб. Опрос показал, что основная часть компаний закладывают умеренный рост и с осторожностью подходит к инвестициям. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Как компании видят рост

Более половины компаний (51%) закладывают в свои бизнес-планы умеренный рост на уровне 5–9% относительно своих финансовых результатов за 2025 г. Почти треть не ждет роста или готовится к ухудшению показателей. Взрывной и двузначный рост в 2026 г. прогнозируют только отдельные игроки ИТ-сектора, в основном это компании с выручкой до 2 млрд руб. При этом единичный характер таких ответов говорит об общей осторожности финансовых директоров даже в наиболее динамичной отрасли.

Что касается роста компаний относительно рынка: 50% респондентов ставят цель обогнать рынок, еще треть – расти на уровне рынка. Наибольшую готовность к опережающему росту демонстрируют компании с выручкой от 2 до 50 млрд руб. – на них приходится около 43% всех ответов в этой группе. Чаще всего расти быстрее рынка планируют компании из ритейла (13%), ИТ (10%), и промышленности (10%).

Основные драйверы роста доходов

Главными драйверами роста доходов в 2026 г. бизнес видит повышение эффективности и оптимизация (29%), привлечение новых клиентов (22%) и увеличение объемов продаж текущим клиентам (20%). Выход на новые рынки и создание новых продуктов рассматривают только отдельные компании: в основном из ИТ-сектора (15%), промышленности (12%) и розничной торговли (11%).

В зависимости от масштабов бизнеса респонденты выделяют разные драйверы роста. Компании с выручкой от 2 до 50 млрд руб. чаще всего делают ставку на повышение эффективности (28%). Для бизнеса с выручкой от 50 до 100 млрд руб. ключевым фактором становятся продажи текущим клиентам (31%). Крупные компании с оборотом от 100 до 500 млрд руб. ориентируются на повышение эффективности (27%) и привлечение новых клиентов (23%), тогда как для небольших компаний с выручкой до 2 млрд руб. основным драйвером роста остается привлечение новых клиентов (25%).

«Когда макроэкономическая среда благоприятная, многие компании готовы рисковать рентабельностью ради обеспечения высоких темпов роста. В настоящий момент приоритеты сменились: теперь руководители бизнес-функций стараются внимательнее анализировать, какие направления (например, товары, новые клиенты, новые каналы продаж) приносят прибыль, а где бизнес теряет деньги. Поэтому вырос интерес к аналитике прибыльности - решениям, которые позволяют считать unit-экономику, оценивать полную рентабельность сегментов на основе методов Activity Based Costing, проводить глубокий факторный анализ затрат», – сказал Алексей Кучин, директор по развитию практики «Бизнес-планирование» ГК «Корус Консалтинг».

Макроэкономические параметры в бюджетировании

При бюджетировании финансовые директора в первую очередь учитывают инфляцию (25%), ключевую ставку (23%), курсы валют (19%) и налоговые параметры (23%). Макроэкономические показатели, такие как рост ВВП и сырьевые факторы, в большинстве случаев рассматриваются как вторичные.

Ожидания по CAPEX в 2026 г.

Около 32% компаний ждут снижения капитальных затрат в 2026 г. 62% либо сохранят CAPEX на текущем уровне, либо планируют умеренный рост. При этом компании с выручкой от 2 до 50 млрд руб. чаще других планируют сокращение CAPEX (42%), а 60% игроков с выручкой от 50 до 100 млрд руб. планируют умеренный рост инвестиций (до 10%). Крупные компании с выручкой от 100 до 500 млрд руб. в основном занимают выжидательную позицию и оставляют CAPEX без изменений. Значительный рост капитальных затрат планируют в основном промышленные компании (8%), а также отдельные ИТ-компании и ритейлеры.

Комплексная оптимизация по всем направлениям

Компании все чаще рассматривают оптимизацию как комплексный процесс, охватывающий все направления деятельности. При этом оптимизация перестает быть антикризисной мерой и становится постоянным управленческим режимом, встроенным в стратегию устойчивого развития. Более 60% CFO считают, что цифровые технологии в 2026 г. будут важны прежде всего для повышения эффективности, ускорения операций и повышения качества аналитики.

Вызовы для CFO

Ключевыми вызовами респонденты назвали макроэкономическую и геополитическую неопределенность, дорогие заемные средства, оптимизацию бюджетов, ускорение планирования, а также цифровизацию и автоматизацию финансовых процессов. При этом приоритеты также зависят от масштаба компании: респонденты с выручкой от 2 до 50 млрд руб. фокусируется на цифровизации, автоматизации (29%) и финансах (21%), крупные компании с выручкой от 100 до 500 млрд руб. видят главным вызовом внешнюю неопределенность (23%), а для небольших компаний с оборотом до 2 млрд руб. одинаково важными являются внешние факторы и ликвидность (21%).