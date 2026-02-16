CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Синимекс» объявила о партнёрстве с российским вендором FIS

Компания «Синимекс», российский ИТ-интегратор, заключила партнёрское соглашение с резидентом «Сколково» FIS — разработчиком решений в области no-code/low-code-платформ и систем автоматизации банковского бизнеса.

В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на продвижении и внедрении FIS Platform — отечественного ИТ-решения для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, в первую очередь в финансовом секторе. Платформа позволяет создавать и развивать корпоративные приложения с использованием low-code-подхода, обеспечивая сокращение сроков внедрения и гибкость дальнейшего развития решений.

FIS Platform включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных с 2018 г., что делает её применимой в проектах с требованиями к импортонезависимости и регуляторному соответствию.

Партнёрство направлено на расширение технологических возможностей заказчиков в части гибкой автоматизации процессов, повышения операционной эффективности и ускоренного запуска новых цифровых сервисов.

«Мы отмечаем устойчивый рост спроса на решения, которые можно оперативно адаптировать под задачи бизнеса и развивать в дальнейшем без жёсткой зависимости от вендора. Особенно это актуально для финансового сектора, где компании постоянно совершенствуют и автоматизируют процессы для сохранения конкурентоспособности. Внедрение no-code- и low-code-платформ отражает глобальный тренд на повышение скорости и экономической эффективности цифровых изменений. Партнёрство с FIS позволит нам расширить спектр предлагаемых заказчикам инструментов цифровой трансформации», — сказал Андрей Сыкулев, генеральный директор компании «Синимекс».

В FIS подчёркивают, что интерес к платформенным решениям для управления бизнес-процессами продолжает расти в различных отраслях экономики.

«Современные регуляторные требования напрямую влияют на экономику банковских операций — от стоимости сопровождения процессов до устойчивости портфеля в целом. Решения FIS позволяют снижать долю ручных операций, повышать прозрачность управленческих данных и обеспечивать воспроизводимость решений в критически важных процессах. Партнёрство с компанией «Синимекс» усиливает эти эффекты за счёт корректной интеграции в существующую ИТ-архитектуру банков, что позволяет клиентам одновременно выполнять регуляторные требования и снижать совокупную стоимость владения процессами», — сказал Владимир Залеский, управляющий партнер FIS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

«Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще