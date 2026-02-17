Angara Security стала сервисным партнером Positive Technologies

Компании Angara Security, российский ИБ-интегратор и сервис-провайдер в сфере информационной безопасности, и Positive Technologies, разработчик ИБ-решений, объявили о сервисном партнерстве.

Компания Angara Security получила статус авторизованного сервисного центра (АСЦ) Positive Technologies. Для клиентов интегратора это означает, что теперь компания не просто предоставляет услуги технической поддержки и сопровождения, а может дать гарантию качества вендорского уровня, дополненную собственными уникальными услугами и высоким стандартом сервиса.

Angara Security прошла строгий отбор и комплексную подготовку специалистов, подтвердив высочайший уровень экспертизы для оказания полного спектра услуг технической поддержки и сопровождения ключевых продуктов (MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, PT NGFW). Теперь клиенты по всей России получают доступ к персонализированному сервису гарантированно высокого качества от сертифицированного партнера.

Для получения статуса АСЦ партнеры – интеграторы и поставщики ПО – должны соответствовать ряду строгих требований. Помимо партнерского статуса уровня не ниже «Авторизованный Advanced-партнер», претендент должен иметь штат сертифицированных специалистов по продукту, собственную службу технической поддержки с круглосуточной горячей линией и автоматизированной системой регистрации заявок, а также релевантный опыт внедрения и сопровождения продуктов Positive Technologies. Статус присваивается на один год и продлевается при соблюдении всех требований.

«Для нас большая честь стать частью программы авторизованных сервисных центров Positive Technologies. Этот статус не только подтверждает нашу экспертизу, но и позволяет предложить рынку уникальное ценностное предложение: сервис вендорского уровня, дополненный нашей гибкостью и клиентоориентированностью. Мы уже сертифицированы по трём ключевым продуктам, а в планах — расширение перечня поддерживаемых решений Positive Technologies для охвата ещё большего спектра технических средств и предложения большего числа решений нашим клиентам», — отметил Сергей Скородумов, руководитель отдела систем мониторинга и реагирования Angara Security.

«Создание авторизованного сервисного центра на базе Angara Security — это закономерный шаг в развитии нашей партнерской экосистемы. Наши продукты позволяют обеспечить безопасность инфраструктуры компаний и сделать шаг к построению результативной кибербезопасности. Сотрудничество позволит компании Angara Security реализовывать комплексные проекты, а также предоставлять наши продукты с учетом нюансов бизнес-процессов и ИТ-ландшафта предприятий в ключевых отраслях экономики», — сказала Наталья Бирюкова, ведущий менеджер по работе с партнерами Positive Technologies.

Партнерство направлено на повышение доступности и качества сервисных услуг для российских компаний, использующих решения Positive Technologies, и на укрепление их киберустойчивости.