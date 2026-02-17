CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Команда «А2» расширяет экспертизу в рамках партнерства с Luxms BI

Команда А2 развивает стратегическое партнёрство с ГК Luxms – вендором российской аналитической платформы Luxms BI.

Luxms BI – современная платформа бизнес-аналитики, которая помогает компаниям видеть полную картину бизнеса, снижать риски и повышать эффективность. Она сочетает широкие визуальные и функциональные возможности с высокой производительностью и удобством для всех уровней пользователей. Платформу используют крупные компании нефтегаза, здравоохранения, ритейла, а также телекоммуникационные, логистические, транспортные и финансовые организации, обеспечивая пользователям возможность эффективно принимать решения.

Михаил Раповец, руководитель производства «А2 Консалтинг», сказал: «За этот период совместная работа вышла на качественно новый уровень. Специалисты «А2», изначально фокусировавшиеся на фронтенд-разработке и создании продвинутых визуализаций, глубоко интегрировались в рабочие процессы и экосистему Luxms BI. Благодаря открой коммуникации и атмосфере взаимопомощи, взаимодействие стало максимально прозрачным и эффективным».

Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms, отметил: «Сегодня партнерство вступает в новую, ещё более амбициозную фазу. Команда «А2», успешно закрепившая свою экспертизу во фронтенд-составляющей Luxms BI, начинает погружение в задачи по мощному инструменту для работы с данными – Luxms Data Boring».

Это естественный и стратегический шаг, позволяющий «А2» расширить своё влияние на полный цикл создания BI-решений.

ГК Luxms и «А2» продолжат совместную работу в области импортозамещения.

