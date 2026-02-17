Почти 40% отказов в найме связаны с несоответствием квалификации кандидатов

Эксперты облачной системы для подбора персонала Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) проанализировали агрегированные обезличенные данные 8,2 млн причин несостоявшегося трудоустройства, которые рекрутеры компаний самостоятельно указывали в системе на протяжении 2025 г. Выяснилось, что чаще всего отказ в приеме на работу связан с недостатком навыков и с низкой квалификацией соискателей — это почти 40% случаев. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

«В большинстве случаев в 2025 г. соискатели не могли трудоустроиться из-за несоответствия их навыков и квалификации требованиям вакансии — это 39,8% от всех отказов. Показательно, что год к году доля несостоявшихся по этой причине офферов выросла: в 2024 г. на недостаток квалификации приходилось 34,1% отказов. Сегодня работодатели уделяют все больше внимания профессиональным качествам кандидатов, отбирая будущих сотрудников с опорой на их реальные умения и подтвержденные навыки, а не на субъективное впечатление. Важно отметить, что от того, насколько качественно и максимально полно оформлена заявка на подбор специалиста, зависит описание вакансии и релевантность кандидатов. По опыту клиентов Talantix, при переходе на бесшовно выстроенный цифровой процесс оформления заявки удовлетворенность заказчиков подбора вырастает на 30%», — сказала Марина Хадина, директор по развитию системы для подбора персонала Talantix.

В 2025 г. с отказами из-за несоответствия компетенций особенно часто сталкивались комплаенс-менеджеры (85,5%), коммерческие директора (72,7%), а также арт-директора и креативные директора (71,3%).

Все прочие причины встречаются гораздо реже. Так, в 8,1% случаев найм не состоялся из-за гостинга со стороны кандидатов — претенденты на вакансию переставали выходить на связь после оффера или не приходили в первый рабочий день. Чаще всего с таким явлением сталкивались работодатели, которые нанимали мастеров ногтевого сервиса (36,2% отказов в трудоустройстве по этой причине), продавцов-консультантов и кассиров (35,6%), а также маляров и штукатуров (24,9%).

6,8% трудоустройств сорвались из-за неподходящих условий работы — соискателей не устраивали график, занятость или расположение рабочего места. Наиболее часто это затрагивало кандидатов в диспетчеры (24,5%), механики (22,3%) и промоутеры (21,7%).

5,7% отказов произошли из-за расхождений во взглядах на уровень заработной платы. В этом случае чаще всего не могли трудоустроиться оценщики (53,1%), продуктовые аналитики (21%), а также финансовые и инвестиционные аналитики (21,4%).

«В борьбе за сильных специалистов выигрывают работодатели, которые быстрее конкурентов рассматривают резюме, проводят первичный отбор по ключевым требованиям и оперативно начинают диалог с кандидатами. По данным hh.ru, до 15% откликнувшихся на вакансии соискателей не доходят до трудоустройства из-за того, что нашли работу в другом месте раньше, чем с ними связался рекрутер. Анализировать все резюме вручную и при этом оставаться в лидерах этой гонки невозможно. Поэтому для эффективного найма требуется автоматизация рутинных процессов — как минимум, обработки откликов и отправки обратной связи кандидатам», — сказала Марина Хадина.

Среди других причин несостоявшегося трудоустройства в г. году можно выделить отказ кандидата по причине того, что ему не интересна компания или вакансия (5,7% случаев), отказ со стороны заказчика подбора (2,3%) и контроффер кандидату от текущего работодателя (1,1%). Меньше 1% отказов связаны с культурным и личностным соответствием или непрохождением проверки со стороны службы безопасности компании.