SimpleOne начинает экспансию в Саудовской Аравии на фоне цифрового подъема региона

Корпорация ITG объявляет о расширении присутствия компании SimpleOne в регионе MENA и начале активной работы на рынке Саудовской Аравии. Платформенная линейка SimpleOne включает Low-code + GenAI решения для автоматизации бизнес-процессов в ИТ-подразделениях, HR, сервисных службах и корпоративных продажах. Выход на рынок Королевства соответствует стратегическому спросу региона на технологии, ускоряющие цифровую трансформацию и повышающие операционную эффективность. Об этом CNews сообщили представители ITG.

По оценкам профильных аналитиков, рынок корпоративного программного обеспечения Саудовской Аравии демонстрирует устойчивый рост. Страна усиливает инвестиции в цифровизацию в ходе национальной программы Vision 2030, расширяя спрос на BPM-системы, платформы автоматизации, решения для управления ИТ-сервисами, HR-системы и продукты класса CRM/ERP. Крупные корпорации и государственный сектор активно переходят к платформенной модели управления процессами, что создает благоприятные условия для внедрения гибких Low-code и интеграционных решений.

«Мы планомерно выводим продукты корпорации ITG на международные рынки, не стесняясь своего происхождения, а опираясь на него. Для нас важно работать в странах, где мы можем приносить экспертизу и взаимодействовать с клиентами благодаря нашей сети партнеров. Возможности платформы позволяют легко осуществлять локальную адаптацию решений», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Платформа SimpleOne включает шесть бизнес-приложений: для автоматизации ИТ-сервисов (ITSM), учета ИТ-активов (ITAM), корпоративных продаж (B2B CRM), управления корпоративными услугами (ESM), управления разработкой ПО (SDLC) и HR-процессов (HRMS). Инструменты Low-code и генеративный ИИ позволяют компаниям строить сквозные workflow, интегрировать приложения, создавать отчетность и масштабировать решения без существенных затрат времени и ресурсов.

«Мы уже имели точечные касания на рынке Саудовской Аравии, но после участия на выставке GITEX увидели, насколько высок интерес к нашим продуктам. Мы готовы предложить локализованное, гибкое и масштабируемое решение, которое поможет компаниям ускорить цифровую трансформацию», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne.

SimpleOne ориентирована прежде всего на крупные компании в сферах ИТ, логистики, промышленности, финансов, ритейла и телеком-сектора — именно эти отрасли находятся в центре цифровой трансформации в Саудовской Аравии и формируют высокий спрос на зрелые технологические платформы.

