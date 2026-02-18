Navicon: спрос на BI в России вырос на 15-17% в 2025 году

Эксперты системного интегратора и разработчика Navicon оценили развитие российского рынка BI в 2025 г. Несмотря на сокращение бюджетов на цифровизацию, продолжающееся с весны 2025 г., сегмент бизнес-аналитики показывает положительную динамику — рост на 15-17% за 2025 г. При этом рынок развивается достаточно неоднородно. Значительно увеличился спрос на BI-решения среди заказчиков из фармацевтики и девелопмента — на 20%. В то же время в таких секторах как FMCG и ритейл, он, напротив, сократился примерно на 25%.

Неоднородная динамика на рынке BI объясняется в первую очередь тем, что крупные игроки из FMCG и ритейла уже или перешли на импортонезависимые платформы или же окончательно остановились на зарубежных решениях, принимая сопутствующие риски. Волна миграции на отечественный софт со стороны лидеров самых зрелых по уровню цифровизации отраслевых рынков подходит к концу. Сейчас — очередь за догоняющими.

«Те заказчики, что решили остаться на зарубежных решениях, вряд ли в ближайшее время изменят этот курс без серьезных внешних факторов. В то же время участники рынка, которые до этого ожидали первых успешных кейсов или изменения макроэкономической ситуации, — осознали, что переход на импортонезависимый софт неизбежен. Дальнейшее откладывание миграции для них просто теряет смысл. Поэтому в целом рынок BI показывает положительную динамику, несмотря на проседание спроса и замораживание проектов в некоторых отраслях. Не стоит забывать, что конец 2025 г. принёс дополнительные продажи вендорам из-за неопределённости со ставкой НДС для российского ПО, что вызвало аномальный пик в ноябре-декабре», — отметил Евгений Кузьмичев, директор по развитию бизнеса департамента Data Insights в Navicon.

По оценкам экспертов, отечественные BI-решения уже закрывают более 80% ключевых потребностей бизнеса в аналитике. Но несмотря на активное развитие продуктов, для отечественных вендоров есть точки роста. В первую очередь бизнес-заказчики все еще отмечают отставание некоторых BI-продуктов по функциональности от уже привычных зарубежных платформ. Проблема усугубляется тем, что пользователям приходится отказываться от привычного: аналитикам — учить новый диалект для расчетов, бизнесу — приспосабливаться к новым интерфейсам, другим инструментам и подходам к формированию сводных таблиц. Отлаженные за годы процессы необходимо перестраивать, что требует большого запаса ресурсов.

Кроме того, несмотря на обилие BI-инструментов, представленных на отечественном рынке, у заказчиков есть сложности с выбором. Вслед за увеличением спроса на российское бизнес-критичное ПО на рынке появилось много недостаточно зрелых продуктов, которые хороши на скриншотах и в презентациях, но на деле не могут похвастаться высокой производительностью, богатой функциональностью и продуманным UX. Именно поэтому основной фокус отечественных поставщиков в 2026 г. должен быть на совершенствовании своих инструментов до стандартов enterprise: развитии функциональности до уровня глобальных аналогов, повышении надежности и производительности, включении передовых инструментов, в том числе на основе ИИ.

«Первопроходцы в части импортозамещения BI прошли трудный путь. Но именно их опыт позволил российским вендорам оперативно дорабатывать продукты, устранять недостатки в коде, функциональности, интерфейсе. Это привело к перераспределению сил на рынке: среди поставщиков сформировались лидеры и отстающие. Расслоение рынка продолжится и в этом году — пропасть между адаптивными вендорами и теми, кто не смог встроиться в новую реальность российского рынка, будет только увеличиваться», — сказал Евгений Кузьмичев.