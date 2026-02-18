CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ПАО «ИВА» объявляет о назначении нового генерального директора

ПАО «ИВА», российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет о назначении с 17 февраля 2026 г. Александра Дмитриева генеральным директором. Станислав Иодковский, который ранее занимал эту должность, станет президентом компании, также он продолжит работу в составе Совета директоров. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Александр Дмитриев — корпоративный руководитель с более чем двадцатилетним управленческим опытом, активный предприниматель. Ранее занимал должность члена Правления – вице-президента по трансформации ПАО «МТС», возглавлял цифровой холдинг по разработке и внедрению интеллектуальных продуктов и решений в рамках индустрии 4.0 Ctrl2go (входит в акционерный периметр «Трансмашхолдинга»). Также в его профессиональном опыте – работа на руководящих должностях в транснациональных компаниях «Роснефть», ТНК-BP и др. Александр обладает экспертизой в развитии и трансформации бизнесов, повышении эффективности, а также опытом разработки и коммерческого вывода российских цифровых решений на рынки Ближнего Востока и Азии.

«Ключевой фокус для меня и ПАО «ИВА» — это построение усиленной и готовой для кратного роста бизнеса команды, системы управления и внутренних процессов – разработки новых продуктов, усиления конкурентоспособности действующих и увеличения скорости работы организации», – сказал Александр Дмитриев.

В должности президента ПАО «ИВА» Станислав Иодковский займется вопросами стратегического развития и масштабирования бизнеса, укрепления рыночных позиций компании на российском и международном рынках.

