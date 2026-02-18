CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

SpaceWeb вводит SLA для направления облачных услуг

Хостинг-провайдер SpaceWeb вводит соглашение об уровне качества обслуживания (Service Level Agreement, SLA) для направления облачных услуг. Этот шаг направлен на повышение прозрачности и открытости обязательств перед пользователями. Об этом CNews сообщил представитель хостинг-провайдера.

SLA охватывает спектр услуг виртуальной инфраструктуры с VPS/VDS-серверами, выделенными серверами и облачными хранилищами. Документ гарантирует ежемесячную доступность (uptime) сервисов на уровне до 99,98%. Компания обязуется предоставлять заказчикам услуг компенсации в виде перерасчета, размер которых будет зависеть от продолжительности простоя.

«Мы постоянно развиваем наши облачные и хостинговые сервисы, обновляем технологические мощности и стремимся поддерживать высокий уровень надежности нашей IT-инфраструктуры. Начиная от улучшения отказоустойчивости серверной базы, заканчивая эффективностью и скоростью техподдержки. Теперь для наших пользователей создана прозрачная система координат, где каждый продукт имеет четкие измеримые стандарты качества», — сказал Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Внедрение публичных SLA повышает доверие пользователей и компаний к предоставляемым услугам хостинг-провайдера. Полный текст соглашения об уровне обслуживания с описанием методологии расчетов и условий компенсаций доступен на сайте SpaceWeb в разделе с документами.

