В «Контур.Фокусе» появилась экспресс-проверка контрагентов из Китая

«Контур.Фокус» представил формализованное API-решение для быстрого получения данных о китайских компаниях и одновременно запустил экспресс-проверку в веб-версии сервиса. Новый формат позволяет получать ключевые сведения за минуты. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Экспресс бизнес-справка – это готовый отчет, содержащий ключевые сведения о контрагенте из Китая. Она включает идентификационные данные предприятия, налоговый и кредитный рейтинг, адрес и контактные данные, сведения об участниках и капитале, руководителе, видах деятельности. В отчете также представлена информация о регистрационных действиях, филиалах, судебных делах, исполнительных производствах, проверках контролирующих органов и новостях СМИ с указанием источника, заголовка и оценки тональности. Те же данные в машиночитаемом формате (JSON) доступны через API для интеграции в бизнес-процессы.

Помимо экспресс бизнес-справки в «Фокусе» есть стандартный формат такого отчета на русском и английском языках. Главные отличия – в сроке подготовки и объеме данных. Экспресс-справка формируется за несколько минут в веб-интерфейсе или через API. Стандартная справка на русском языке готовится до пяти дней (английский вариант – до одного дня) и доступна только в веб-сервисе. Она включает все данные экспресс-версии, за исключением детализированной информации о новостях в СМИ, а также дополнена подробной визуализацией, аналитикой отрасли, кредитным рейтингом GLADTRUST и другими расширенными сведениями.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Без проверки иностранного контрагента нет уверенности в безопасности сделки – нельзя оценить кредитоспособность делового партнера, сверить реквизиты, ответить на запросы банка. Но найти такие данные самостоятельно очень сложно: не все китайские источники доступны из России, требуется время на перевод, а решение часто нужно здесь и сейчас. Именно поэтому в дополнение к стандартной бизнес-справке, которая уже реализована в «Контур.Фокусе», мы создали ее экспресс-версию, чтобы бизнес мог проверять контрагентов из Китая быстро и в тот момент, когда это критически важно».

