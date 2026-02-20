CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Форум GIS DAYS стал призёром международной ивент-премии bema!

Форум по ИТ и ИБ GIS DAYS*, организованный компанией «Газинформсервис», занял третье место в одной из номинаций в рамках международной ивент-премии bema!. В тройку лучших GIS DAYS попал наравне с проектами «Яндекса» и «Сбера». Уже второй год подряд форум выходит в финал премии, а в этом году стал призёром.

17 февраля в Москве прошли защиты вышедших в финал проектов, где компания «Газинформсервис» представила GIS DAYS 2025 сразу в двух номинациях: «Лучшее деловое мероприятием для клиентов и партнёров» и «Лучший проект в области профориентации». После подсчётов голосов членов жюри через два дня состоялась церемония награждения, и GIS DAYS объявили бронзовым призёром во второй номинации.

GIS STUDENT DAY** — уже традиционная часть форума, масштабное карьерное событие для будущих специалистов по информационной безопасности. В прошлом году программа включала в себя киберполигон «Киберарена», мастер-классы, доклады партнёров и известных экспертов, концерт. На мероприятие в «Севкабель Порт» пришло более 1500 человек. Они получили не только новые знания в отрасли, но и возможность пообщаться с потенциальными работодателями – партнёрами форума. А участие в CTF-соревнованиях наравне с ценными призами от организаторов стало достойной строчкой в их портфолио.

«Студенческий день — это действительно важное мероприятие, поддерживающее интерес к профессии специалиста по ИБ. Оно даёт возможность ребятам на самом старте профессиональной деятельности соприкоснуться с практическими аспектами будущей работы, "заглянуть за кулисы" профессии и убедиться в том, что они выбрали правильное, перспективное направление. Для нас это стало миссией — через GIS STUDENT DAY вдохновлять на развитие начинающих специалистов. Наши труды оценили уже не в первый раз: недавно компанию отметили как одного из лучших работодателей в отрасли, а сейчас один из важнейших наших проектов получил международное признание. Могу смело сказать, что это — повод для особой гордости!», — отметила Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис».

«Форум GIS DAYS выходит на новые высоты. Проект уже давно завоевал признание в сфере информационной безопасности, а теперь его оценило и профессиональное маркетинговое сообщество нашей страны, — подчеркнул Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис». — Это вдохновляет нас на ещё более амбициозные планы, так что готовьтесь к приятным сюрпризам. До встречи на GIS DAYS 2026!».

GIS DAYS (Global Information Security Days) — форум по ИБ и ИТ компании «Газинформсервис». В этом году мероприятие пройдёт в девятый раз традиционно в Санкт-Петербурге и Москве и продлится с 30 сентября по 2 октября.

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности

**Student Day — студенческий день

