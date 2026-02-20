CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в банках
|

Группа Rubytech и «Лектон» объединяют ресурсы для перевода банков на отечественный стек

Группа Rubytech и компания «Лектон» объявили о стратегическом партнёрстве с целью перевода финансового сектора на отечественный технологический стек. Подписанное на полях Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» соглашение станет базой для создания решений, замещающих критически важные элементы банковской ИТ-инфраструктуры.

Вендоры договорились координировать развитие функциональных возможностей своих продуктов. Такой подход позволит заказчикам не только обновить и усилить ИТ-ландшафт, но и выполнить требования Федерального закона №58-ФЗ в установленные сроки.

«Банковские системы, разработанные десятилетия назад, требуют модернизации под современные транзакционные потоки. Локализация — это возможность сформировать новую, устойчивую технологическую основу. Однако ПО не функционирует изолированно — ему необходима производительная аппаратная база. Мы объединяем компетенции, чтобы обеспечить софту надежный фундамент. Применение готовых преднастроенных ПАК исключает этап сложной стыковки компонентов и значительно ускоряет процесс перехода к импортонезависимости», — прокомментировал Виктор Урусов, руководитель Скала^р (Группа Rubytech).

Ключевой приоритет — развитие компетенций сторон. Соглашение предусматривает обмен знаниями о технических особенностях решений каждой из компаний. Совместная работа архитекторов ПАК Скала^р (продукт Группы Rubytech) и разработчиков систем банковского процессинга со стороны «Лектон» позволяет исключить риски несовместимости еще на этапе проектирования.

«Рынок финансовых сервисов быстро растет, а вместе с ним увеличиваются требования к производительности и надежности инфраструктуры. Банкам важно иметь не разрозненный набор решений, а цельную архитектуру, которая поддерживает переход на отечественные технологии. Партнёрство с Группой Rubytech позволяет нам изначально проектировать такие комплексы как единое решение — от процессинга до аппаратной платформы, обеспечивая устойчивость и готовность к дальнейшему развитию», — отметил Борис Ярыгин, генеральный директор «Лектон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

«Софтлайн» нарастил финансовые показатели и удвоил уровень задолженности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще