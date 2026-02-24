Исследование «Корус Консалтинг»: у 43% компаний ERP внедрена не полностью или требует оптимизации

Интерес бизнеса к искусственному интеллекту и продвинутой аналитике растет, но масштабирование таких инициатив упирается в зрелость ERP-ландшафта. При высоком проникновении ERP-систем (53,8% компаний уже внедрили или внедряют этот класс решений) только 10,3% воспринимают ERP как «ядро» управленческого контура, а у более 43% организаций система внедрена не полностью или требует оптимизации. Это усиливает спрос на обновление ИТ-архитектуры и переход на современные платформы в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

ГК «Корус Консалтинг» провела исследование «ERP сегодня: приоритеты и барьеры». В опросе приняли участники Бизнес-форума 1С:ERP 2025, большинство из которых руководители ИТ-направлений (41%) и бизнес-подразделений (30,8%). В выборке представлены компании из производственного сектора (48,72%), ритейла и дистрибуции (10,26%), нефтегазового комплекса (10,26%), сферы услуг (12,82%) и других отраслей (17,95%).

Сегодня доля компаний, использующих ERP, достаточно большая, однако наличие системы еще не означает, что она действительно является центром управления: 23,08% внедрили ERP частично, 20,51% заявляют, что система работает, но требует оптимизации, и лишь у 10,3% организаций ERP выступает «ядром» управленческого контура. 36,9% опрошенных указали, что их компании только готовятся к внедрению ERP, остальным респондентам решение данного класса не требуется.

Отдельный маркер накопленного технического долга — устаревшие учетные системы. Например, 24,1% компаний по-прежнему используют 1С:УПП (вендор прекращает поддержку в 2027 г.), при этом пользователи отмечают, что «ERP работает, но требует оптимизации» или «ERP внедрена частично». Поэтому вопрос миграции на современные системы становится критическим вызовом.

Приоритеты цифровизации отражают запрос бизнеса на проекты с измеримым эффектом. Самый частый приоритет — финансы и бюджетирование (22,7%), далее идут управление запасами и производством (17,5%), BI-аналитика (17,5%), управленческая отчетность (16,5%). Среди ключевых направлений технологического развития на 2026 год компании одновременно называют AI/RPA (22,7%), аналитику и данные (21,6%) и единую ERP-платформу (18,2%).

Барьеры для ERP-проектов связаны не столько с функциональными возможностями платформ, сколько с «ограниченным бюджетом» (28,2%), «нехваткой экспертизы» (14,1%) и «сопротивлением сотрудников изменениям» (14,1%), «трудностями с интеграцией» (11,3%). Кроме того, восприятие этих факторов меняется в зависимости от роли в компании: ИТ-руководители фокусируются на финансовых и ресурсных ограничениях, руководители бизнес-функций видят проблему в непонимании эффекта и неясных целях проекта, а собственники озвучили все эти опасения одновременно.

Исследование показало: в краткосрочной перспективе компании фокусируются на оптимизации ERP и развитии архитектуры учетных систем, а в долгосрочной — на использовании качественных данных для создания конкурентных преимуществ с помощью ИИ и аналитики. Таким образом, повышение зрелости учетных систем в 2026 г. становится важным условием для достижения стратегических целей.

«Конкурентное преимущество в ближайшие годы будет определяться тем, насколько быстро компания превращает данные в управленческие решения. Поэтому ключевым требованием становится зрелый ERP-контур — целостная архитектура, структурированные и сопоставимые данные, стабильные интеграции. Без этого аналитика и ИИ не дают устойчивого эффекта и остаются разрозненными инициативами. Когда база выстроена, бизнес быстрее получает масштабируемые инструменты управления и может извлекать максимальную ценность из данных», — сказала Татьяна Сулима, директор по развитию бизнеса департамента 1С ГК «Корус Консалтинг».