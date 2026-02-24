В России на 10% выросла доля россиян, не готовых снижать зарплатные ожидания

Команда исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди более 32 тыс. работников и соискателей и выявила, что 49% опрошенных не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился в период с 25 декабря 2025 по 17 января 2026 г.

По данным hh.ru, доля тех, кто не готов снижать свои ожидания, держится на стабильном уровне с III квартала 2025 г. и составляет около половины опрошенных. Однако еще три года назад (в конце 2022 — начале 2023 гг.) доля россиян, не согласных на уступки по зарплате, была значительно ниже — 39%, таким образом за три года доля работников не готовых демпинговать выросла на 10 п.п.

Между тем 30% опрошенных на данный момент готовы пойти на уступки в вопросах оплаты труда (за три года доля таких респондентов упала на 12 п.п.), еще около 20% затруднились ответить.

«Результаты исследования показывают, что молодые кандидаты до 18 лет показывают наибольшую гибкость: 46% готовы снизить ожидания ради трудоустройства, что объясняется отсутствием опыта и высокой потребностью в первом рабочем месте. В возрастной группе 18–24 года баланс смещается: только 33% готовы к уступкам, тогда как 42% — нет. По мере роста профессионального опыта доля готовых снижать зарплатные ожидания сокращается: в группе 25–34 лет таких 29%, а среди 35–44 лет — всего 26%. После 45 лет гибкость вновь начинает расти: в категории 55+ уже 36% респондентов готовы рассматривать снижение зарплаты», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Профессиональные различия

Категорично в вопросах зарплаты настроены соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики. В этих профессиональных областях 55% и более участников опроса не готовы уступить в зарплатных запросах при поиске работы. Кроме того, высокую долю отказов показывают специалисты по закупкам (53% не готовы на снижение зарплатных ожиданий), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, административный персонал, сотрудники автомобильного бизнеса (по 52%), а также учителя и ученые (51%).

С другой стороны, высокую готовность к уступкам демонстрируют респонденты из сферы добычи сырья (35%), сферы безопасности, маркетинга, рекламы и PR, а также стратегического консалтинга и инвестиций (везде по 34%). Интересно, что каждый третий представитель высшего менеджмента также готов уступить в деньгах при поиске работы (33% респондентов выбрали этот вариант ответа).

Географическая разница

Зафиксирована также разница в ответах среди жителей различных регионов России. Так, наиболее гибкими в денежном вопросе оказались соискатели из Кабардино-Балкарской республики и Республики Карелия — 42% опрошенных в этих регионах допускают сокращения зарплаты ради трудоустройства на новое место. Далее идут жители Камчатского края, Ямало-Ненецкого АО (по 39%) и Республики Коми (38%). Достаточно толерантны к уровню зарплаты также жители Псковской области (37%), Сахалина, Мурманской области (по 36%) и Адыгеи (35%).

Топ-10 регионов России, жители которых готовы снизить свои зарплатные ожидания при поиске новой работы, в первом квартале 2026 года, данные hh.ru