В России продолжает расти число МСП-производителей беспилотников

Почти на сотню за год увеличилось количество малых и средних предприятий, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и компонентов для них. По данным «Корпорации МСП», общее число таких МСП в стране достигло почти 800. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«За последние три года количество производителей БАС среди компаний малого и среднего бизнеса увеличилось более, чем в два раза, с 352 до 793 компаний. А последние два года темпы прироста МСП в этом сегменте находятся на уровне 15%, что является высоким показателем. Это логичная реакция на запрос рынка. Сейчас беспилотники крайне востребованы как на передовой, так и для решения задач «на гражданке» - мониторинга протяженных промышленных объектов, лесных пожаров, для поиска людей. И малый и средний бизнес как наиболее адаптивный сегмент активно занимает эту нишу. Сегодня уже почти три четверти всех производителей беспилотников и компонентов для них в стране – это малый и средний бизнес», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

По данным «Корпорации МСП», 85% субъектов МСП в сфере производства беспилотных авиационных систем созданы в форме юридических лиц, что нетипично для сектора малого и среднего бизнеса (почти 70% МСП в России функционируют как ИП). Это связано с требованиями, предъявляемыми к организациям, осуществляющим деятельность в области разработки и производства БАС и их комплектующих, и претендующим на получение специальных мер поддержки. Занятость у таких компаний составляет около 9 тыс. человек.

«Несмотря на активное развитие отрасли, что безусловно влечет за собой и рост доходов таких компаний, формально МСП-производители БАС остаются преимущественно микропредприятиями. Дело в том, что несмотря на серьезные масштабы деятельности многих производителей, законодательство требует превышения пороговых значений по выручке и доходу для микробизнеса в течение трех лет подряд, чтобы перейти в новую категорию МСП. А беспилотная сфера является относительно молодой. Так что основной массив переходов в более высокую категорию бизнеса можно ожидать как раз в ближайшие один-два года», – сказал Александр Исаевич.

Аналитика «Корпорации МСП» показала, что помимо компаний, у которых производство беспилотных авиационных систем и их компонентов является основным видом деятельности (таких сегодня 793 МСП), достаточно большое количество малых и средних предприятий участвует в производстве БАС, не имея при этом соответствующий основной ОКВЭД. Таких предприятий, которые имеют соответствующий дополнительный вид деятельности к основному, в сфере МСП насчитывается около 3,6 тысяч. Чаще всего такими предприятиями являются производители отдельных узлов для различных машин и оборудования, например, навигационных систем, приборостроительные компании, которые также могут быть задействованы в выпуске беспилотных систем.

Наибольшее число МСП-производителей БАС зарегистрировано в Москве (202 предприятия), Московской области (71), Санкт-Петербурге (65 МСП), Самарской области (33), Республике Татарстан (31), Ростовской области (29), Свердловской области (26), Нижегородской области (21), Краснодарском крае (20), Новосибирской области (19).

