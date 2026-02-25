«Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise

«Группа Астра» представила единую лицензию Termidesk Enterprise. С ней можно развернуть VDI-инфраструктуру любой сложности на базе уже интегрированных продуктов виртуализации из экосистемы вендора. Такая лицензия выгоднее закупки отдельных решений и избавляет от необходимости самостоятельно подбирать и интегрировать набор разрозненного ПО. Termidesk Enterprise поставляется под ключ: все компоненты на 100% совместимы, функционал предсказуем и есть единая точка ответственности.

В составе Termidesk Enterprise три программных продукта. Первый – мультиплатформенное решение Termidesk VDI для создания виртуальных рабочих мест с безопасным доступом к рабочим столам, корпоративным данным и приложениям. Второй – разработка ADC-класса Termidesk Connect, выполняющая функции безопасного шлюза доступа к инфраструктуре. Расширенный набор функций балансировки нагрузки внутри одного или нескольких ЦОДов доступен по отдельной лицензии. Третий – это масштабируемая платформа управления аппаратной и контейнерной виртуализацией VMmanager. Она играет роль поставщика вычислительных ресурсов и позволяет сделать весь ИТ-ландшафт более устойчивым. Каждый релиз программного комплекса проходит обязательное тестирование на актуальных версиях продуктов виртуализации, а дорожные карты развития синхронизируются заранее. Это исключает риски несовместимости и гарантирует заказчикам стабильность инфраструктуры.

Сценариев применения Termidesk Enterprise много. Это не только уже ставший привычным VDI – доставка рабочего стола на базе виртуальной машины с офисным и корпоративным софтом, но и 3D-VDI – виртуальная инфраструктура, где можно работать с ресурсоемкой графикой, включая проектирование и моделирование в САПР. Еще один вариант – терминальный сервер: создается общее окружение с рабочим столом и ПО, где множество пользователей работают под одной ОС. Это помогает эффективнее использовать и лицензии, и вычислительные ресурсы. Кроме того, с Termidesk Enterprise можно наладить бесшовную публикацию и доставку размещенных на терминальном сервере отдельных приложений прямо на устройства пользователей. И, наконец, еще один востребованный случай – организация безопасного удаленного доступа к физическим компьютерам без сторонних продуктов-аналогов TeamViewer.

Предложение ориентировано на широкую аудиторию: от госсектора и крупных корпораций, реализующих программы импортозамещения, до малого и среднего бизнеса, которым важно быстро и максимально «коробочно» запустить VDI.

«Для многих компаний, в том числе наших клиентов, сейчас критически важно быстро и грамотно подобрать составляющие для инфраструктуры виртуальных рабочих мест, и лицензия Termidesk Enterprise избавляет от сложного и трудоемкого выбора. Мы предлагаем готовое комплексное решение, позволяющее построить VDI с единой точкой ответственности и поддержки – команды экспертов вендора», – сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».