Российский вендор решений по кибербезопасности WMX обосновался в бизнес-центре «Саввинская 11»

Российский разработчик ИБ-решений для защиты веб-приложений, API и микросервисов WMX (ООО «Вебмониторэкc») арендовал 735 кв. м. в бизнес-центре «Саввинская 11» в Москве. В здании расположится головной офис компании. Сделку сопровождала консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International. Об этом CNews сообщили представители Bright Rich | CORFAC International.

Компания WMX уже более 12 лет обеспечивает безопасность компаний из различных отраслей, защищает бизнес от кибератак, взломов и утечек данных, а также помогает соответствовать требованиям стандартов безопасности, предъявляемых регуляторами.

«Для создания такого сложно продукта по кибербезопасности, как наш, крайне важен формат очных брейнштормов, объединяющих экспертизу разных команд – от разработчиков и инженеров до сейлов и маркетинга. За последние два года многие наши сотрудники вернулись к офисной работе и в прошлом офисе всем стало тесно. Нам важно, чтобы все команды могли собраться офлайн и работать в комфортной среде», – сказала генеральный директор компании WMX Анастасия Афонина.