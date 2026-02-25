CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Среднее или специальное? Каждый третий — за ребрендинг профобразования, каждый второй — против

Каждый третий россиянин считает, что среднее профессиональное образование следует переименовать, практически каждый второй — пока за то, чтобы сохранить старое название. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Президент России Владимир Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование. Предложенный в правительстве вариант «специальное профессиональное образование» поддержали 32% россиян. Большая доля респондентов (47%) предпочла бы оставить все, как есть. 2% предложили собственные альтернативные варианты названия. 19% затруднились с ответом.

Россияне с высшим образованием чаще выступают за сохранение старого названия (53%), в то время как среди обладателей среднего профессионального образования сторонников старого и нового вариантов примерно поровну (37 и 38% соответственно).

Уровень поддержки идеи переименования выше среди молодых людей до 35 лет: 36% из них поддержали вариант «специальное профессиональное образование». Больше всего консерваторов — среди респондентов 35-45 лет: 54% хотят оставить все, как есть.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем популярнее у них идея переименования: среди россиян с доходом от 150 тыс. руб. в месяц вариант «специальное профессиональное образование» поддержали 39%, тогда среди зарабатывающих до 80 тыс. — только 31%.

Помимо основных вариантов, россияне предложили альтернативные названия. Например, более короткие: «специальное образование», «профессиональное образование» или даже «профессионалитет». Звучал призыв к возвращению к советской традиции — «профессионально-техническое образование». Были варианты, делающие акцент на прикладном характере обучения: «практико-ориентированное профессиональное образование», «прикладное профессиональное образование», «прикладной специалитет» и «образование прикладных профессий». Предлагались названия, связанные с квалификацией и отраслями: «квалификационное профессиональное образование», «отраслевое профессиональное образование», «индустриально-профессиональное образование» и даже «индустриальное образование короткого цикла».

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 386

Время проведения: 12-20 февраля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

