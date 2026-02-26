С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии

Калининградский офис группы компаний Voxys принял делегацию индонезийского ИТ-бизнеса и руководство национальной отраслевой ассоциации APTIKNAS. Реверсивная бизнес-миссия состоялась при поддержке правительства Калининградской области и Калининградского экспортного центра. Цель встречи – обсуждение перспектив технологического сотрудничества и продвижение программных продуктов группы Voxys на рынок Индонезии и стран Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

В переговорах со стороны Voxys принял участие директор по международному сотрудничеству МКАО «Воксис» Андрей Семенов. Калининградскую область представлял руководитель агентства международных связей правительства региона Александр Калькутта.

В состав индонезийской делегации вошли руководители компаний национального масштаба в сфере цифровых платформ, системной интеграции и искусственного интеллекта, включая PT Digital Nusa Ananta, PT Lima Benua Koneksindo и PT Terre Tech Nusantara. Делегацию возглавил директор PT Digital Nusa Ananta и заместитель председателя APTIKNAS г-н Андимулджа Танудиреджа.

По итогам встречи было подписано соглашение о технологическом сотрудничестве между МКАО «Воксис» и PT. Terre Tech Nusantara в рамках которого планируется локализация омниканальных и AI-решений Voxys под задачи национальной цифровой экосистемы Индонезии. Со стороны Индонезии соглашение подписал генеральный директор PT. Terre Tech Nusantara Mr. Karim Taslim. PT. Terre Tech Nusantara специализируется на разработках в области искусственного интеллекта и облачных вычислениях, кибербезопасности.

«Пока недружественные правительства заняты очередным пакетом санкций, мы выстраиваем нормальное деловое сотрудничество с другими странами. Организовали уже вторую в этом году бизнес-миссию. К нам приехали руководители трех ИТ-компаний из Индонезии, чтобы познакомиться с успехами нашего калининградского бизнеса, обменяться опытом и наметить совместные проекты в сетевой безопасности, ИИ. Это возможность выйти, на мой взгляд, на очень емкий рынок Юго-Восточной Азии», – сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

В рамках визита делегаты посетили ИТ-лабораторию Voxys в Калининграде и познакомились со спецификой разработки программных решений в сфере омниканальных коммуникаций и искусственного интеллекта. Представителям индонезийской стороны были продемонстрированы платформенные решения для управления клиентскими коммуникациями во всех каналах взаимодействия с пользователем, включая телефонию, мессенджеры, социальные сети и цифровые сервисы самообслуживания.

Отдельное внимание было уделено инструментам автоматизации клиентского сервиса, включая голосовых и текстовых ИI-ассистентов, системы интеллектуальной маршрутизации обращений, речевую аналитику на базе LLM, а также решения для контроля качества и повышения эффективности операторских команд. Также обсуждались возможности интеграции платформы OmniVox с существующими ИТ-системами заказчиков и масштабирования решений с учетом требований национальной инфраструктуры и законодательства.

Стороны также обсудили внедрение решений для автоматизации клиентского сервиса, применение автоматизированных ИИ-коммуникаций, запуск пилотных проектов в корпоративном и государственном сегменте, а также вопросы локализации цифровых платформ с учетом требований индонезийского рынка.

Индонезия является крупнейшей экономикой региона АСЕАН с населением более 270 млн человек. С 1 января 2025 г. страна стала полноправным участником БРИКС - объединения, играющего все более заметную роль в формировании новой архитектуры мировой экономики и технологического сотрудничества. Сегодня государства БРИКС формируют значительную часть глобального ВВП и цифровых рынков, выступая драйверами перехода к многополярной модели экономического развития.

В этих условиях развитие прямых технологических партнерств между компаниями стран объединения приобретает особое значение. Для группы компаний Voxys выход на рынок Индонезии и стран Юго-Восточной Азии является логичным этапом международной экспансии в странах Латинской Америки, включая Чили, Боливию, Кубу и Мексику, а также масштабирования экспертизы, сформированной за годы лидерства на рынках России и СНГ в сфере цифровых клиентских коммуникаций и ИИ-решений.

Накопленный технологический опыт позволяет компании последовательно выходить за пределы традиционных рынков присутствия и участвовать в формировании трансграничных цифровых экосистем, а калининградская площадка Voxys выступает международным хабом развития экспортно-ориентированных ИТ-проектов.

Андрей Семенов, директор по международному сотрудничеству МКАО «Воксис»: «Мы рассматриваем Индонезию не только как самостоятельный перспективный рынок, но и как стратегическую точку входа в регион Юго-Восточной Азии. Для Voxys международное развитие является частью долгосрочной глобальной стратегии по созданию технологической платформы управления клиентским опытом, востребованной на быстрорастущих цифровых рынках. Наша задача - выстраивать устойчивое присутствие в регионе через локализацию решений, партнерские экосистемы и запуск совместных технологических проектов».

С 2021 г. Калининград является стратегическим центром ИТ-развития группы компаний «Воксис» и площадкой для развития международных проектов. Визит индонезийской делегации стал очередным шагом по развитию экспортного направления и международной экспансии.