К сессии с новеньким смартфоном: сколько нужно подрабатывать студентам, чтобы купить модные гаджеты — «Авито Подработка»

Студенты активнее стремятся к финансовой самостоятельности и стабильности, выходя на рынок труда уже во время учебы. Растет и количество предложений частичной занятости, доступных в том числе студентам: в 2025 г. варианты с посменной оплатой встречались в 2,7 раза чаще, чем в 2024 г., а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 5 467 руб. за смену. Эксперты «Авито Подработки» подсчитали, сколько смен потребуется студентам, чтобы накопить на популярные покупки — от модной одежды до популярных гаджетов. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Заметно увеличилось число предложений с посменной оплатой, доступных в том числе студентам, в сфере строительства жилых и коммерческих объектов — рост за год в 2,6 раза (+161%). Среднее предлагаемое вознаграждение составило порядка 6 795 руб. за смену. Чтобы накопить на новенький iPhone 17 стоимостью около 95 тыс. руб., потребуется около 14 смен. Если же рассмотреть вариант покупки устройства стоимостью около 60 000 руб. на вторичном рынке, достаточно будет порядка девяти смен.

Выросло количество предложений с оплатой по сменам и в сфере клининга (+97% год к году). В среднем по России здесь можно было рассчитывать на 3 524 руб. за смену. Студенту потребуется порядка четырех смен для покупки новых смарт-часов стоимостью около 13 000 руб.

Чаще размещали предложения, доступные в том числе студентам, в сфере технического обслуживания, ремонта техники и оборудования (+93%) с вознаграждением порядка 4 784 руб. за смену. Покупка модной среди молодежи брендовой обуви к весне стоимостью порядка 9 000 – 10 000 руб. в таком случае обойдется примерно в две смены.

Важно учитывать, что приведенные значения отражают средние предлагаемые вознаграждения при частичной занятости и рассчитаны на основе объявлений, доступных в том числе студентам. Итоговый доход на подработке может варьироваться в зависимости от количества отработанных смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. В связи с этим фактические суммы, которые получают исполнители, могут отличаться от средних, представленных в аналитике сервиса.

Как изменилось число предложений о подработке, доступных в том числе студентам, 2024/2025 год

Среди регионов России заметно увеличилось количество предложений частичной занятости с посменной оплатой, доступных в том числе и студентам, в Тюменской (+172% год к году), Иркутской (+171%), Рязанской (+168%) областях. Еще в топ-5 вошли Татарстан (+168%) и Челябинская область (+167%).

Как в регионах изменилось число предложений о подработке, доступных в том числе студентам, 2024/2025 год

«Растет количество вариантов занятости, доступных для студентов, и одновременно увеличивается интерес со стороны самих молодых людей. Для многих студентов обычной практикой становится самостоятельно выходить на рынок труда, чтобы накопить на новый гаджет, небольшой отпуск или обновление гардероба — и таким образом постепенно формировать финансовую самостоятельность. При этом именно молодежь чаще других поколений отмечает удобство частичной занятости благодаря гибкому графику: его можно подстроить под расписание занятий, сессии и экзаменов», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».