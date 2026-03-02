«Сбер» упростил старт бизнеса: теперь выбрать АУСН можно прямо при регистрации ИП

Малый бизнес получил еще один инструмент для быстрого старта: теперь клиенты могут выбрать Автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) прямо в процессе регистрации ИП — в приложении «СберБанк Онлайн». Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Ранее предпринимателям приходилось отдельно подключать АУСН уже после регистрации, тратя дополнительное время на подачу заявлений и оформление документов. Благодаря сервису «Регистрация бизнеса» любой желающий может легко и быстро оформить статус ИП через приложение «СберБанк Онлайн». В разделе «Сервисы для бизнеса» нужно выбрать опцию «Регистрация ИП», указать желаемую систему налогообложения и завершить оформление электронным подписанием документов с помощью «Госключа».

По данным «Сбера», сегодня более 70% начинающих предпринимателей выбирают упрощённые режимы налогообложения. Интеграция АУСН в процесс регистрации позволяет не тратить время клиента на подключение данного режима после регистрации, а также уменьшить количество визитов в государственные органы. По внутренней статистике банка, сервис регистрации ИП в «Сбере» уже используют более 80 тыс. человек в год, и ожидается, что благодаря обновлению эта цифра вырастет еще на 5%.

«Сбер» последовательно развивает цифровые сервисы для малого бизнеса. Сегодня через «СберБанк Онлайн» можно не только зарегистрировать ИП, но и открыть расчётный счёт, рассчитать кредитный потенциал, а также оставить заявку на подключение эквайринга, онлайн-кассы и других сервисов для ведения бизнеса.