hh.ru и «Моя смена»: потребность в дополнительном заработке есть почти у 50% россиян

Интерес россиян к подработкам в I квартале 2026 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Доля граждан, которые хотят найти дополнительный источник дохода в ближайшие три месяца, увеличились с 47% до 49%. Это следует из опроса 38 тыс. респондентов, который провела ведущая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Больше всего в дополнительном заработке заинтересованы люди старше 35 лет. Подработки готовы рассмотреть 52% опрошенных в группе 55 лет и старше, столько же – в группе 35-44-летних, а в группе 45-54-летних – 50% респондентов. Наименьший интерес к подработкам проявляют молодые специалисты. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет показатель составил 41%. У подростков до 18 лет интерес к подработке за год снизился с 49 до 41%.

В региональном разрезе наибольший интерес к подработкам проявляют жители Псковской области (70%), Республики Дагестан (65%) и Калининградской области (60%). Меньше всего в поиске дополнительного заработка заинтересованы жители Курской области (38%), Калужской области и Орловской областей (по 41%). Москва и Санкт-Петербург также вошли в число регионов с невысоким интересом к подработке: в столице этот показатель составил 44%, в Санкт-Петербурге – 45%.

Лидерами роста интереса к подработке за год стали Республика Саха (Якутия) – прирост на 16 процентных пунктов (с 38 до 54%), Липецкая область – рост на 15 п.п. (с 42 до 57%) и Смоленская область – рост на 13 п.п. (с 44 до 57%).

Тех, кто рассматривает поиск подработки, больше всего в сфере искусства и массмедиа (60%). На втором месте – сфера домашнего и обслуживающего персонала (59%). Также много желающих подработать в индустрии красоты и фитнеса (58%).

По данным исследования сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), чаще всего возможности для подработки ищут женщины (73%), а две трети людей, ищущих подработку, старше 35 лет. Большинство людей, ищущих подработку, имеет средне-специальное образование (44,6%); высшее образование у 22,3%, среднее – у 23,8%, а неоконченное высшее – у 9,2%.

Для 41% опрошенных временная работа выступает основным источником дохода, однако каждый пятый работает полный день и ищет возможности для дополнительного заработка. Другие популярные цели: полезно проводить свободное время (28%), создать финансовую «подушку безопасности» (22%), накопить на крупную покупку (16%) и оплатить обучение или кредиты (16%).

«Интерес к подработкам продолжает расти, что отражает как потребность россиян в дополнительном доходе, так и готовность рынка труда предоставлять гибкие форматы занятости. В некоторых отраслях мы видим значительный рост числа вакансий, которые предлагают частичную занятость. Например, в добыче сырья количество таких вакансий выросло на 50%, в розничной торговле – на 22%, а в страховании – на 14%», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

«Рынок краткосрочной занятости становится интересен людям разных возрастов и социальных групп. Некоторые видят в подработках возможность улучшить свое финансовое положение или быстро накопить на какие-то цели, другие – попробовать свои силы в новых сферах деятельности. Так или иначе популярность временной занятости растет, и это устойчивый тренд, который будет влиять на рынок труда в ближайшие годы» – сказал Николай Гальянов, сооснователь сервиса «Моя смена».