«Систэм Электрик» получила патент на изобретение для блока управления SystemeLogic X

Научно-технический центр «Механотроника» (входит в российскую группу компаний «Систэм Электрик» [Systeme Electric], разработчика и производителя решений в области распределения электроэнергии и автоматизации) объявил о получении патента на изобретение для блока управления воздушным автоматическим выключателем.

Патент зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Ранее блок управления был также включен в Реестр российской промышленной продукции.

SystemeLogic X – это первый отечественный блок управления для воздушных автоматических выключателей, который не имеет аналогов среди российских разработок, утверждают в «Систэм Электрик». SystemeLogic X является ключевым компонентом воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB для защиты сетей низкого напряжения на объектах критической и гражданской инфраструктуры, а также в отраслях промышленности с высокими требованиями к надежности электрооборудования. SystemePact ACB производятся в Ленинградской области на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок».

Работы по созданию SystemeLogic X велись совместно с «Лабораторией Касперского» с учетом требований защиты от киберугроз, связанных с назначением оборудования и областью его применения. Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» (Kaspersky ICS CERT) оценил уровень зрелости информационной безопасности продукта, проведя анализ процессов и практик обеспечения ИБ, используемых вендором при разработке и поддержке на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Блок управления SystemeLogic X обеспечивает полную защиту потребителей, а также позволяет измерять параметры и гармонические искажения сети, передавать данные по протоколам Modbus, МЭК 61850.

В дополнение SystemeLogic X выполняет запись осциллограмм, энергонезависимое архивирование аварийных событий, а также реализует функции диагностики и помощи в эксплуатации.