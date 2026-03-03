В 2025 году медийная реклама «Яндекса» принесла бизнесам на 13% больше конверсий

В 2025 г. имиджевые кампании принесли бизнесам более 798 млн визитов на сайт и 28 млн конверсий. Это на 39% и 13% больше, чем в 2024 г. Эффективность выросла благодаря улучшению ML-алгоритмов рекламных стратегий. В 2025 г. ML-стратегии оптимизации показов подключал каждый третий рекламодатель, что на 47% больше, чем годом ранее. Общее число брендов, которые используют медийную рекламу «Яндекса» выросло на 25%.

«Умные стратегии» медийной рекламы «Яндекса» помогают рекламодателям решать конкретные бизнес-задачи: повышать узнаваемость бренда, интерес к продуктам и продажи. Алгоритмы машинного обучения анализируют цели и настройки кампании и оптимизируют показы на ту аудиторию, которая после контакта с рекламой с наибольшей вероятностью совершит какое-либо целевое действие. Например, начнет поиск информации о бренде, посетит сайт, оставит заявку или совершит покупку.

В 2025 г. эффективность стратегий под управлением ML выросла. По сравнению с 2024 г. они стали приносить брендам на 29% больше поисковых запросов, на 13% больше визитов на сайт и на 19% больше целевых действий.

«В 2025 мы заметили большой рост интереса к медийной рекламе. В особенности у малого и среднего бизнеса. Более половины предпринимателей в прошлом году протестировали имиджевые кампании впервые. Причем многие из них воспользовалась специальными условиями «Директа» для компаний из реестра МСП и запустили премиальные медийные форматы по сниженной стоимости. Например, баннеры в «Поиске» или баннер под поисковой строкой. Всего за пять месяцев после запуска этого предложения, им заинтересовались более 700 брендов», — сказала Елизавета Смирнова, руководитель отдела по развитию медийных продуктов «Яндекс Рекламы».

Спрос на премиальные форматы вырос и среди крупных игроков. В 2025 г. общее число рекламодателей, выбравших этот инструмент продвижения увеличилось на 84% год к году. Использование премиальных форматов позволило брендам снизить стоимость целевых действий. CPA в конверсионных цепочках, которые начинались с них, был на 61% ниже, чем в цепочках, первыми в которых были другие форматы.

Также рекламодатели интересовались и новыми медийными форматами «Директа». В особенности, рекламой на Connected TV. В 2025 г. число компаний, запустивших размещение на больших экранах, выросло в шесть раз. Инвестиции в направление за этот же период увеличились в пять раз.