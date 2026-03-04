CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

VPG LaserONE включена в реестр центра промышленной роботизации

Компания VPG LaserONE (ООО «ВПГ Лазеруан», кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявила о получении сертификата участника официального реестра центра промышленной роботизации. Решение комиссии АНО «Центр промышленной роботизации» подтвердило статус компании как интегратора роботизированных технологий на российских предприятиях.

Сертификат отражает многолетний опыт VPG LaserONE: от разработки роботизированных лазерных комплексов до их масштабирования на реальных производствах.

Для VPG LaserONE роботизация — стратегический приоритет, а не отдельное направление. Объединяя собственные лазерные технологии с промышленной робототехникой, представляя уникальные решения, компания повышает производительность, качество и независимость российских предприятий.

Включение в реестр открывает приоритетный доступ к бирже проектов центра — платформе с техническими заданиями от ключевых игроков промышленности. Для VPG LaserONE это возможность подключаться к проектам на ранних этапах: формировать концепции, предлагать комплексные решения и строить долгосрочные партнерства. Уже сейчас компания внедряет такие системы в машиностроении, транспортной отрасли и металлургии, ускоряя переход к «умному» производству нового поколения.

«Это признание наших компетенций и одновременно новый этап масштабирования, — сказал генеральный директор VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) Сергей Размахаев. — Мы формируем новую технологическую среду, в которой роботизированные лазерные решения становятся стандартом современного производства».

