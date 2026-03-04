Web3 Tech подвела итоги 2025 г.: рост выручки на 70% и фокус на формирование инфраструктуры для регулируемого крипторынка

Компания Web3 Tech, разработчик корпоративных блокчейн-решений и провайдер web3-сервисов, по итогам 2025 г. зафиксировала рост выручки на 70%. По словам Артема Калихова, генерального директора компании, на этот результат повлиял запуск новых продуктов, а также положительная динамика российского рынка в области цифровых финансовых активов и крипторегулирования. Об этом CNews сообщили представители Web3 Tech.

В 2025 г. компания показала рост выручки на 70%. Порядка 50% от этого показателя составила выручка, полученная благодаря расширению клиентского портфеля по флагманским направлениям. Так, кастодиальная платформа «Цифровое Казначейство», предназначенная для работы с цифровыми активами на ГОСТ-алгоритмах шифрования, получила пять новых крупных внедрений. Кроме того, увеличилось количество операторов информационных систем, выбравших платформу для ЦФА – решения, позволяющего ОИС и операторам обмена под ключ запустить собственную инфраструктуру для выпуска и оборота ЦФА.

Помимо развития линейки собственных продуктов, Web3 Tech также сосредоточилась на запуске новых услуг в партнерстве с ведущими игроками рынка. В 2025 г. в сотрудничестве с компанией Positive Technologies было запущено направление по аудиту кибербезопасности блокчейн-решений, что позволит превентивно отслеживать атаки как на инфраструктуру, так и на информационные системы и предлагать крупнейшим финтех-заказчикам безопасную распределенную среду, в том числе для цифровых активов. Одним из ключевых событий года также стал выход Web3 Tech на рынок кастодиального хранения цифровых активов. Это стало ответом на растущий запрос со стороны институциональных участников рынка.

Кроме того, в 2025 г. компания развивала штат – за прошедший год Web3 Tech усилила компетенции в системной и бизнес-аналитике, бэкенд-разработке, инженерном контуре по безопасности и тестированию. В ответ на изменения облачной инфраструктуры также была полностью обновлена и доукомплектована команда DevOps.

В 2026 г. компания планирует сохранить фокус на создании полноценной технологической экосистемы для регулируемого крипторынка в России, а также видит своей стратегической целью стать доверенным и суверенным «мостом» между российской регулируемой инфраструктурой и миром публичных блокчейнов, что позволит привлекать средства криптоинвесторов, включая иностранных, в российские активы, обеспеченные ЦФА.

«Закон “О цифровой валюте и цифровых правах”, который может вступить в силу уже в июле 2026 г., ознаменует собой выход криптоиндустрии из “серой зоны” и переход к полноценно регулируемой среде под контролем ЦБ. Понимая запросы наших заказчиков, мы намерены развивать продуктовую линейку, чтобы закрыть потребности всех будущих участников рынка, и за счет этого планируем “пробить” планку в 1 млрд рублей выручки. Компания также трансформирует бизнес-модель, объединяя свои решения в единую технологическую экосистему. Это позволит нам выступать не только разработчиком, но и провайдером сервисов, и предлагать рынку готовые интегрированные продукты», – сказал Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.