«ДОМ.РФ Технологии» расширяет технологическое партнёрство в регионах

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и ведущий разработчик ИТ-решений для строительной отрасли «Домопланер» (г. Новосибирск) заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий. Подписание документа прошло в рамках Российской строительной недели-2026.

Целью сотрудничества является развитие и цифровизация жилищно-строительного сектора, совершенствование коммерческих сервисов и цифровых решений. Стороны договорились о совместном развитии персонализированных продуктов для рынка жилья, направленных на повышение эффективности продаж и сокращение цикла сделки по приобретению недвижимости.

«В этом году мы запустили направление технологического партнёрства, охватывающее жилищное строительство, финансовый сектор, ИТ и роботизацию. Мы выстраиваем экосистему, в которой собственные решения дополняются лучшими рыночными разработками. Клиент получает не набор разрозненных инструментов, а целостную, проверенную архитектуру. Важно, что за каждым таким проектом или сотрудничеством стоит реальная ценность для отрасли и её участников», — отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

«ДОМ.РФ Технологии» выступит в качестве ключевого институционального партнёра с широкой экспертизой и возможностями масштабирования технологий на всю страну.

«Мы рады стать технологическим партнёром компании «ДОМ.РФ Технологии» в рамках реализации национальных целей по цифровизации строительной отрасли. Для Домопланера это важный шаг, так как мы всегда стремились к тому, чтобы наши инструменты отвечали актуальным потребностям рынка и государства. Соглашение позволит предложить рынку не просто отдельные инструменты, а комплексную экосистему, которая покроет ключевые потребности застройщика», — добавил генеральный директор Домопланера Егор Михальчук.

Рекламаerid:2W5zFKAY7soРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

