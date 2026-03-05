Servicepipe и «Спикател» запускают совместный образовательный проект

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, объявили о расширении расширении образовательного проекта в связи с присоединением к нему ИТ-компании «Спикател», специализирующейся на предоставлении облачных сервисов и комплексных решений в области информационной безопасности.

Образовательный проект Servicepipe был запущен в сентябре 2024 г., его целью была популяризация профессии в сфере кибербезопасности с акцентом на защиту от DDoS-атак и вредоносных ботов. Подключение к проекту ИТ-компании «Спикател» даст возможность студентам и школьникам познакомиться с информационной безопасностью во всей её полноте. «Спикателом» эксплуатирует собственный SOC с непрерывным мониторингом угроз, оказывает управляемые сервисы безопасности и сопровождает организации на всех этапах, от оценки защищенности до построения комплексной системы ИБ. Вместе две компании охватывают практически весь периметр современной кибербезопасности.

Эксперты двух компаний планируют проводить в школах открытые уроки для старшеклассников: рассказывают о реальных интернет-угрозах, а также обучающие курсы по разным языкам программирования. В техникумах и вузах – лекции и обучающие семинары по защите от кибератак, хакатоны, участие в научных конференциях, для образовательных целей компании передают софт для использования в процессе обучения. Университетам, которые занимаются исследованиями, компании готовы передавать обезличенные данные о реальных атаках, потому что учиться на синтетических дата сетах и учиться на том, что происходит прямо сейчас, это принципиально разные вещи.

Кроме того, для молодежи ведутся специальные каналы в мессенджерах Telegram и Мах под названием Service Pipa, где рассказываются наиболее интересные новости ИТ и ИБ, истории успеха вчерашних студентов, разъясняются необходимые термины или же новые киберугрозы, и, конечно же, ИТ-юмор.