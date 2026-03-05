Внешняя выручка «МТС Web Services» в 2025 году выросла на 53%

«МТС Web Services», объединяющая ключевые ИТ-активы группы МТС (MWS AI, MWS Cloud, «МТС Digital», Big Data) объявила финансовые результаты за 2025 г. Общая выручка компании составила 63,8 млрд руб., внешняя выручка увеличилась на 53%. Ключевыми драйверами роста стали облачный бизнес и направление искусственного интеллекта.

Выручка МWS Cloud в прошлом году увеличилась на 40%. OIBDA за аналогичный период времени выросла более чем в два раза. Одним из лидеров стал стрим «Кибербезопасность», выручка в данном сегменте увеличилась в 2,2 раза. В 3,3 раза увеличилась выручка от сервиса быстрой доставки контента (CDN) – прирост в 3,3 раза, в 1,6 раза – от виртуальной инфраструктуры с GPU. Активно растет сегмент облачных продуктов «1С», за год выручка в нем увеличилась в два раза, также на 35% она выросла от сервиса резервного копирования и почти на треть от бизнес-приложений. Динамическому росту выручки способствовало расширение клиентской базы и запуск новых передовых сервисов. В 2025 г. MWS Cloud представила собственную облачную платформу MWS Cloud Platform, а также более чем в три раза расширила мощности виртуальной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, компания запустила новый модуль в ЦОД GreenBush более чем на 600 серверных стоек.

Выручка MWS AI, разработчика корпоративных решений на базе искусственного интеллекта, по итогам 2025 г. выросла на 60%. Основным драйвером роста стали продукты на базе генеративного искусственного интеллекта. В конце 2025 г. компания представила новый продукт – платформу MWS AI Agents Platform, предназначенную для создания и запуска ИИ-приложений, ИИ-агентов и мультиагентных систем для бизнеса. Ключевыми отраслями, где решения MWS AI получили наибольшее распространение, стали транспорт, промышленность, финансовый сектор и энергетика.

«Менее года назад, когда мы начинали свой путь в качестве бигтеха, мы ставили перед собой цель увеличить внешнюю выручку на 50%. Нам удалось достичь этого показателя, при этом по таким направлениям как облака и ИИ, доля внешней выручки уже стала преобладающей. Теперь мы переходим к управляемому масштабированию и благодаря одной из сильнейших команд на рынке планируем не только сохранить текущие темпы роста, но и стать компанией с капитализацией свыше 200 млрд руб. уже к концу 2028 г.», – сказал генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин.