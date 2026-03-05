Выручка «МТС Линк» в 2025 году выросла на 39%

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила финансовые результаты за 2025 г. В данных учтены результаты ООО «Вебинар» и ее дочерних организаций ООО «Вебинар Технологии» и ООО «Винтео». Выручка группы выросла на 39% год к году и составила 2,532 млрд руб.

В частности, выручка от продаж одного из ключевых сервисов платформы — корпоративного мессенджера «Чаты» — увеличилась втрое. Рост объема продаж оборудования для коммуникаций, включая российские терминалы собственного производства, составил 59% год к году. Темпы роста выручки «МТС Линк» превышают среднерыночные.

Статистика использования продуктов «МТС Линк» подтверждает рост интереса бизнеса к российским решениям для онлайн-коммуникаций. Среднемесячное число активных пользователей (MAU) сервиса «Встречи» выросло на 75,7% по сравнению с 2024 г. В мессенджере «Чаты» этот показатель, как и количество отправляемых сообщений в месяц, вырос в 2,9 раза (декабрь 2024 г. к декабрю 2025 г.).