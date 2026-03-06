Холдинг «Цикада» и РУДН займутся подготовкой студентов ИТ-направления

Системный интегратор в сфере информационной безопасности АО «Цикада» и Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает совместную работу по внедрению практико-ориентированного подхода в обучение студентов ИТ-специальностей, подготовку востребованных специалистов для отрасли, а также реализацию инициатив в рамках нового постановления Правительства России о софинансировании образовательных программ бизнесом. Об этом CNews сообщили представители АО «Цикада».

«Роль ИТ-компаний сегодня выходит за рамки использования мер господдержки – мы обязаны активно формировать будущее отрасли через развитие образования. Флагманом экспертизы в холдинге «Цикада» выступает Группа компаний "Инфотактика". Как разработчик средств защиты информации и интегратор услуг по обеспечению информационной безопасности, она обладает уникальным опытом, который мы намерены направить на сотрудничество с университетом. Наша цель – создать устойчивую модель взаимодействия: от совместной разработки образовательных программ до наставничества со стороны наших экспертов. Уверен, что синтез академических знаний и прикладных навыков, которыми владеют сотрудники компании, позволит готовить кадры нового поколения – профессионалов, готовых к вызовам современной ИТ-отрасли. Это не просто партнерство, а стратегический вклад в кадровую безопасность нашей страны», — сказал генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов.

Заключение соглашения также отвечает требованиям обновленного законодательства. Согласно постановлению Правительства России, крупные аккредитованные ИТ-компании, пользующиеся налоговыми льготами, обязаны ежегодно направлять не менее 3% от полученной экономии на развитие профильного образования. Наличие официальных партнерских отношений с высшими и средними специальными учебными заведениями выступает обязательным условием для сохранения государственной аккредитации и применения налоговых преференций.

«Дополнительное образование в современных реалиях является важнейшим элементом образовательной экосистемы, позволяющим оперативно реагировать на запросы высокотехнологичных отраслей и обеспечивать непрерывное совершенствование профессиональных компетенций. Партнерство с Группой компаний "Инфотактика" открывает новые возможности в рамках создания гибких образовательных траекторий в сфере информационных технологий путем расширения линейки практико-ориентированных программ и интеграции экспертизы действующих специалистов отрасли. Мы рассматриваем сотрудничество, как важный шаг к ускоренной адаптивности молодых специалистов в условиях стремительно меняющихся процессов в индустрии», – сказала проректор по дополнительному образованию РУДН Елизавета Телегина.

Стороны планируют дополнить образовательную программу прикладными модулями по ИТ-направлениям с учетом актуальных потребностей бизнеса. Ведущие эксперты холдинга выступят в роли преподавателей дисциплин по кибербезопасности, системной интеграции и разработке программных продуктов. Кроме того, для учащихся РУДН будут организованы практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства в структурах холдинга.