«Реглаб» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина объединяют усилия для подготовки кадров и развития технологий автоматизации

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «Реглаб», российским разработчиком ПО и производителем для промышленной автоматизации, и Российским государственным университетом нефти и газа (национальным исследовательским университетом) имени И.М. Губкина. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб»

Соглашение подписали генеральный директор ООО «Реглаб» Андрей Ульянов и проректор по научной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Павел Калашников.

Предметом соглашения стало сотрудничество в области разработки и реализации профессиональных образовательных программ, трудоустройства выпускников, а также совместное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Основная цель партнерства — укрепление связей между наукой и производством через партнерство бизнеса и образования.

В частности, в соответствии с соглашением стороны планируют развивать студенческую научно-исследовательскую и инженерную деятельность в сфере автоматизации технологических процессов, а также модернизировать образовательные программы с учетом актуальных для формирования технологического суверенитета отрасли требований. Также планируется привлечение руководителей и специалистов компании «Реглаб» к учебному процессу для передачи практических знаний, проведения мастер-классов и чемпионатов профессионального мастерства. В компании организован собственный учебный центр с постоянным штатом инженеров-преподавателей.

«Автоматизация технологических процессов ТЭК – одно из важных направлений научно-исследовательской деятельности Губкинского университета. Независимость от импорта, технологический суверенитет в этой сфере имеет огромное значение для энергетической безопасности страны. Партнерство с предприятиями расширяет возможности разработки и апробации новых технологий», — сказал проректор Губкинского университета Павел Калашников.

Научные коллективы создают импортонезависимое программное обеспечение, модели, методы и технологии построения информационных систем, обеспечивающих работу объектов ТЭК, добавил Павел Калашников. Так, в 2020 г. на базе университета создан Центр системных исследований единой системы газоснабжения (ЕСГ) России — крупнейшего в мире технологически связанного комплекса по добыче, транспорту, хранению и распределению природного газа.

Компания «Реглаб» является разработчиком программируемых логических контроллеров REGUL и программно-технических комплексов для разных отраслей промышленности, включая нефтегазовую промышленность, энергетику, нефтехимию и морской транспорт. Подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих практическими навыками применения современного оборудования и способных разрабатывать комплексные проекты для автоматизации нефтегазового сектора, является одной из главных стратегий компании. Соглашение с профильным вузом России позволит формировать профессиональное сообщество и готовить кадры как для самой компании, так и для компаний-партнеров, которым «Реглаб» поставляет оборудование.

Генеральный директор ООО «Реглаб» Андрей Ульянов:«Для нас это партнерство — возможность выстроить эффективную систему подготовки кадров, интегрируя наши технологические компетенции в образовательный процесс. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина готовит специалистов, которые завтра будут работать на объектах ТЭК с нашим оборудованием. Мы заинтересованы в том, чтобы еще в стенах университета студенты осваивали практические навыки работы с программируемыми контроллерами или распределенной системой управления технологическими процессами. Соглашение закладывает основу для подготовки специалистов, способных решать реальные производственные задачи. Мы рассчитываем, что студенты смогут пройти карьерный путь от стажировки до предложения о работе в одной из ведущих компаний страны в области автоматизации и цифровизации промышленности».