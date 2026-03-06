CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Сапран» и SimpleOne заключили партнерство для развития рынка CRM-систем в сегменте среднего бизнеса

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор «Сапран» объявили о заключении соглашения. В ходе партнерства «Сапран» расширит свой продуктовый портфель российской CRM-системой SimpleOne и будет внедрять решение в ритейле, телекоме, финансовых учреждениях и страховании.

SimpleOne B2B CRM предназначена для автоматизации корпоративных продаж и маркетинга в B2B-сегменте. Основной акцент партнерства вендора и интегратора будет сделан на проекты внедрения в компании среднего бизнеса, осуществляющие продажи сложных продуктов, которым важно иметь специализированный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, а также демонстрирующие высокие темпы роста. Приоритетными отраслями при этом станут крупный розничный и онлайн-ритейл, телекоммуникационные компании и провайдеры услуг, финансовый сектор и страховые компании — сферы, демонстрирующие высокие темпы роста, и в которых нужна тесная интеграция продаж, маркетинга и сервиса.

«Мы выбрали SimpleOne в качестве вендора для усиления направления CRM, так как видим заинтересованность в развитии новых партнеров и полное взаимопонимание в видении рынка. Сегодня динамично растущий средний бизнес ищет не просто CRM, а платформу для управления клиентским опытом, где глубоко учтена логика работы сервисных подразделений. SimpleOne предлагает именно такую целостность. При этом наша сильная сторона — в пресейле, который трансформирует это технологическое преимущество в понятную бизнес-ценность для заказчика, моделируя будущие процессы «как на шахматной доске» еще до начала проекта», — сказал Андрей Митюков, директор по консалтингу «Сапран».

«Партнёрство с «Сапран» усиливает нашу B2B CRM практику в сегменте среднего бизнеса. Экспертиза интегратора и его внимательный пресейл помогут заказчикам аккуратно перевести требования к сложным продажам в понятные процессы и уже на старте увидеть, как система встраивается в их работу», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Власти пресекли продажи на Wildberries поддельных Adidas, Nike и Dr. Martens

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле

В России перед 8 Марта онлайн-мошенники запустили новые схемы с цветами и ювелиркой

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Oracle выставит на улицу тысячи сотрудников. Сэкономленные на зарплате деньги пойдут на строительство дата-центров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240