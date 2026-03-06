«Сапран» и SimpleOne заключили партнерство для развития рынка CRM-систем в сегменте среднего бизнеса

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) и системный интегратор «Сапран» объявили о заключении соглашения. В ходе партнерства «Сапран» расширит свой продуктовый портфель российской CRM-системой SimpleOne и будет внедрять решение в ритейле, телекоме, финансовых учреждениях и страховании.

SimpleOne B2B CRM предназначена для автоматизации корпоративных продаж и маркетинга в B2B-сегменте. Основной акцент партнерства вендора и интегратора будет сделан на проекты внедрения в компании среднего бизнеса, осуществляющие продажи сложных продуктов, которым важно иметь специализированный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, а также демонстрирующие высокие темпы роста. Приоритетными отраслями при этом станут крупный розничный и онлайн-ритейл, телекоммуникационные компании и провайдеры услуг, финансовый сектор и страховые компании — сферы, демонстрирующие высокие темпы роста, и в которых нужна тесная интеграция продаж, маркетинга и сервиса.

«Мы выбрали SimpleOne в качестве вендора для усиления направления CRM, так как видим заинтересованность в развитии новых партнеров и полное взаимопонимание в видении рынка. Сегодня динамично растущий средний бизнес ищет не просто CRM, а платформу для управления клиентским опытом, где глубоко учтена логика работы сервисных подразделений. SimpleOne предлагает именно такую целостность. При этом наша сильная сторона — в пресейле, который трансформирует это технологическое преимущество в понятную бизнес-ценность для заказчика, моделируя будущие процессы «как на шахматной доске» еще до начала проекта», — сказал Андрей Митюков, директор по консалтингу «Сапран».

«Партнёрство с «Сапран» усиливает нашу B2B CRM практику в сегменте среднего бизнеса. Экспертиза интегратора и его внимательный пресейл помогут заказчикам аккуратно перевести требования к сложным продажам в понятные процессы и уже на старте увидеть, как система встраивается в их работу», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.