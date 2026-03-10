CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Okdesk и «Мобиус Технологии» объявили о стратегическом партнерстве

Компании Okdesk и «Мобиус Технологии» объявили о стратегическом партнерстве, направленном на развитие отечественного ИТ‑сектора. Совместные усилия будут сосредоточены на внедрении передовых решений для управления выездным сервисом, технической поддержки ИТ‑инфраструктуры и мобильного ТОиР по всей России.

Объединяя технологические и отраслевые компетенции, компании планируют укрепить рынок отечественного ПО, создать фундамент для дальнейшей масштабной цифровизации российских компаний ритейла и промышленности, предоставив комплексные решения критически важных задач, связанных с обеспечением непрерывности работы бизнеса, а также предиктивного обслуживания и ремонта оборудования.

Okdesk, российская платформа для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР, запустила развитие партнерской сети осенью 2025 г. для масштабирования линейки ИТ-продуктов. В планах – сотрудничество с отраслевыми лидерами, имеющими уникальные на рынке компетенции.

«Мобиус Технологии» — интегратор с всеобъемлющим опытом в техподдержке, технологическом консалтинге и проектах комплексного развития ИТ-инфраструктуры. Среди сотрудников компании — эксперты с уникальными компетенциями и знаниями ведущих мировых и отечественных решений. За их плечами — опыт реализации критически важных проектов. Уверен, что сотрудничество откроет дополнительные возможности для масштабирования обеих компаний и наших ИТ-решений», — сказал Кирилл Федулов, основатель и директор по развитию Okdesk.

«Партнерство с Okdesk — это не только расширение нашего портфеля отечественных вендоров, но и стратегическое решение, основанное на анализе потребностей рынка. Наши заказчики отмечают высокий спрос на решения для технической поддержки ИТ-инфраструктуры, включая выездной сервис, обслуживание и ремонт. Объединение компетенций позволит нам предложить рынку еще более эффективные инструменты для цифровизации бизнеса», — сказал Дмитрий Брумирский, директор департамента технического сервиса «Мобиус Технологии».

