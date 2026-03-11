Платформа Proceset от Инфомаксимум признана лидером рынка процессной аналитики России

Аналитический центр TAdviser совместно с технологической консалтинговой компанией Axenix представили исследование зрелости российского рынка Process Mining (аналитики бизнес-процессов) и Task Mining (аналитики бизнес-операций). По его итогам лидером рынка признана платформа Proceset от Инфомаксимум.

Исследование отражает текущее состояние технологий Process Mining и Task Mining в России, их практическое применение и структуру отечественного предложения. В его основу легли глубинные интервью с представителями крупных российских компаний из промышленности, телекоммуникаций и страхования, а также анкетирование разработчиков решений.

Функциональные возможности продуктов оценивались по единой модели, включающей около 300 критериев. Эксперты анализировали возможности систем в области анализа процессов и операций, масштабируемости, интеграций, аналитических инструментов и развития продуктовой экосистемы.

По совокупности параметров платформа Proceset продемонстрировала наивысший уровень функциональной зрелости и была признана лидером российского рынка Process Mining и Task Mining. Среди сильных сторон отмечены: автоопределение операций в Task Mining без настройки, максимум готовых коннекторов к российским ERP и то, что ИИ-ассистент генерирует не только текст, но и интерактивные аналитические панели.

«Для нас особенно важно, что лидерство Proceset подтверждено независимым исследованием и комплексной оценкой функциональности решений на рынке. За последние годы мы накопили значительный опыт внедрения Process Mining и Task Mining в крупных российских компаниях. Эта экспертиза позволяет нам быстро находить точки роста эффективности и реализовывать инициативы цифровой трансформации», — отметил Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.

Сегодня Proceset используется в крупных российских компаниях из различных отраслей — промышленности, ритейла, финансового сектора, телекома и страхования.