«Атол» назначила коммерческим директором Антона Мордвинова

Компания «Атол» объявила о назначении Антона Мордвинова на должность коммерческого директора. В новой роли он будет отвечать за развитие партнерских и корпоративных каналов продаж компании, а также организацию сервисной поддержки продуктовой линейки.

Антон Мордвинов обладает более чем 14-летним опытом работы в B2B-сегменте технологических компаний. С 2023 г. он занимал должность коммерческого директора финтех-компании «Нетмонет», где обеспечил двукратный рост GMV и успешный запуск новых направлений в компании. До этого Антон возглавлял подразделение B2B-продаж в Yandex Go, где обеспечивал формирование и развитие цифровой платформы, объединяющей в себе городские сервисы («Такси», «Драйв», «Еда», «Заправки», «Маркет» и пр.) для бизнеса.

В фокусе внимания нового коммерческого директора «Атол» будет построение масштабируемой системы работы с партнерской сетью и развитие корпоративного канала продаж. Антон также займется оптимизацией коммерческих процессов и внедрением современных инструментов управления продажами. Отдельным направлением работы станет управление сервисной функцией компании: разработка сервисной политики, а также обеспечение высокого уровня поддержки партнеров и корпоративных клиентов.

Роман Володин, CEO «Атол», сказал: «Развитие каналов продаж — стратегический приоритет «Атол» на ближайшие годы. Опыт Антона в построении B2B-коммерции в технологических компаниях, его умение масштабировать бизнес-процессы и запускать новые направления делают его идеальным кандидатом для этой роли. Уверен, что под его руководством мы выведем работу с партнерами и enterprise-клиентами на качественно новый уровень».

Антон Мордвинов, коммерческий директор «Атол», сказал: «Атол» — компания с сильным продуктом и устоявшейся репутацией на рынке. Я вижу большой потенциал в развитии партнерской экосистемы и выстраивании долгосрочных отношений с ключевыми клиентами. Моя задача — развивать эффективную коммерческую структуру, которая позволит масштабировать бизнес и усилить позиции компании в сегменте автоматизации торговли. Планирую применить лучшие практики из финтеха и технологических компаний для достижения амбициозных целей роста».

