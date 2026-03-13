Рынок ИБ в России: рост замедляется, ликвидации ускоряются

По данным аналитиков «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды», число участников рынка информационной безопасности продолжает увеличиваться, однако темпы прироста снижаются, а число ликвидаций юридических лиц растет. На 1 марта 2026 г. в выборке насчитывается 12,068 тыс. организаций и ИП против 11,038 тыс. на 1 марта 2024 г. — прирост на 1,03 тыс. участников (+9,3%) за два года. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В исследование вошли юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых основной ОКВЭД — 62.01 «Разработка компьютерного ПО» в сочетании с ИБ-ОКВЭДом в трех вариантах: 74.90.9 «Деятельность в области защиты информации» (включая 74.90.91–74.90.99); 71.20.42 (контроль защищенности конфиденциальной информации) или 72.19.4 (НИОКР в области защиты информации); 26.20.4 (производство средств защиты информации и защищенных информационных и телекоммуникационных систем).

В период 1 марта 2024 по 1 марта 2025 число участников увеличилось на 671 (+6,08%), а в период 1 марта 2025 по 1 марта 2026 — на 359 (+3,07%). Таким образом, прироста в 2025–2026 годах оказался почти вдвое ниже, чем годом ранее.

Напротив, число ликвидированных юридических лиц выросло. В 2024 г. в выборке зафиксировано 648 ликвидаций, в 2025 г. — 751, что соответствует росту на 15,9% год к году. Если смотреть структуру ликвидаций по организационно-правовой форме в 2024–2025 гг., в 2024 г. большее число ликвидаций приходилось на ИП (349 против 299 у юрлиц), однако в 2025 г. произошел разворот: юридические лица вышли на первое место (392 против 359 у ИП).

По видам деятельности структура рынка сложилась так: наиболее быстрый рост за два года показывает «производственный» сегмент 62.01 + 26.20.4: с 990 на 1 марта 2024 года до 1 237 на 1 марта 2026 г. (+24,9%); сегмент контроля защищенности и НИОКР (71.20.42 / 72.19.4) увеличился умеренно — до 2 440 (+5,3% за два года).

Рост ликвидаций также имеет выраженную сегментную специфику. В крупнейшем сегменте 62.01 + 74.90.9 ликвидации выросли с 433 в 2024 г. до 519 в 2025 году (+19,9%).

В сегменте 62.01 + 26.20.4 число ликвидаций увеличилось с 63 до 80 (+27,0%). В сегменте 62.01 + 71.20.42/72.19.4 показатель остался на уровне 152 ликвидации в 2024 и 2025 гг.

География рынка остается концентрированной: на 1 марта 2026 г. по числу участников лидируют Москва (4,387 тыс.), Санкт-Петербург (1,067 тыс.) и Московская область (981). В первую пятёрку также входят Краснодарский край (387) и Республика Татарстан (354).

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт «Контур.Эгиды»: «Замедление темпов прироста в 2025–2026 гг. при одновременном росте числа ликвидаций — типичный признак перехода рынка в более зрелую фазу. После периода ускоренного расширения сегмента ИБ в 2020–2025 гг., когда спрос на ИБ-сервисы подталкивали уход иностранных вендоров и резкое усиление угроз, пространство для быстрого входа новых игроков стало уже. Ниши заполняются, заказчики становятся более требовательными к продуктовой зрелости и сервисной модели, а конкуренция смещается из плоскости "появиться на рынке" в плоскость "удержаться и масштабироваться"».

По словам Бориславского, рост ликвидаций, который в данных заметен год к году, чаще всего означает усиление давления на компании без устойчивой экономики: недостаточно продаж, не хватает ресурсов на разработку и поддержку, сложнее выдерживать требования крупных заказчиков и регуляторов, а дефицит сильных специалистов дополнительно затрудняет возможности роста. В такой ситуации рынок может продолжить расти по объёму спроса и проектной активности, но по количеству юридических лиц — замедляться: часть небольших компаний закрывается, часть объединяется или становится элементом более крупных структур. Общий ландшафт начинает постепенно консолидироваться. На отрасль влияет и общая рыночная ситуация, и проблемы в российской экономике, которая входит в период охлаждения.

Другие материалы рубрики

«Код стареет быстрее бизнеса»: почему крупные ИТ-проекты вынуждены переписывать себя

Минобороны требует у знаменитого производителя электроники вернуть гигантскую сумму

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах»

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

