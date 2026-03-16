CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры
|

Уйти нельзя остаться: 70% опрошенных российских компаний продолжают использовать софт Atlassian

Эксперты «К2Тех» провели исследование об актуальном положении дел с использованием решений Atlassian среди представителей российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

С 30 марта 2026 г. австралийская компания Atlassian официально прекратит продажи новых лицензий Data Center по всему миру. Для российского бизнеса, который по данным Netlas.io входил в тройку мировых лидеров по использованию решений Atlassian (Jira, Confluence и Trello) и был одним из ключевых пользователей серверных версий вендора, сложилась критическая ситуация. Популярность серверных редакций в России была обусловлена корпоративными политиками безопасности, запрещающими хранение данных за пределами контура компании.

Ключевой вывод исследования: около 70% респондентов до сих пор продолжают использовать неподдерживаемые версии продуктов вендора.

Так, согласно опросу, проведенному «К2Тех», лишь 15% организаций ведут активную миграцию с решений Atlassian. Еще 15% приступили к пилотным проектам. Основная масса респондентов демонстрирует выжидательную позицию: 46% опрошенных компаний находятся на стадии оценки вариантов, 10% вообще не начинали процесс миграции. Таким образом, 7 из 10 компаний все еще продолжают эксплуатацию решений Atlassian, которые официально не поддерживаются.

При этом 53% опрошенных компаний оценивают срок миграции в 1–2 года, а 28% считают, что им потребуется более 2 лет. Оставшаяся часть респондентов считает реалистичным завершить миграцию в срок до одного года.

«С 2022 г. некоторые компании продлевали лицензии Atlassian через иностранные юрлица, но переход вендора на облачную модель сделал эти схемы невозможными. Легальный доступ к облачным сервисам Atlassian для российских пользователей отсутствует, а для крупного бизнеса и окологосударственных структур он исключен также требованиями к размещению данных на сторонних серверах. В результате единственным доступным сценарием остается использование устаревших серверных версий без поддержки вендора. Однако такой подход сопряжен с нарастающими рисками: неустранимые уязвимости, несовместимость с актуальными ОС и невозможность интеграции с корпоративными системами», — сказал Алексей Варламов, эксперт направления автоматизации бизнес-процессов «К2Тех».

Главным фактором, который заставит компании ускорить миграцию, становятся требования российских регуляторов — этот вариант выбрали 30% респондентов. Еще 27% ориентируются на успешные кейсы из своей отрасли. При этом истечение поддержки текущих версий как фактор, мотивирующий к переходу на отечественные решения, назвали лишь 18%.

«Для организаций, не входящих в КИИ, нет прямого законодательного запрета на иностранное ПО. Однако хранить данные в стороннем облаке бизнес не может по собственным нормам внутренней безопасности. Крупные компании не готовы передавать чувствительную информацию в сторонние облака. Это внутреннее требование безопасности зачастую оказывается жестче любых регуляторных норм. Поэтому переходить на аналоги Atlassian отечественный бизнес начнет уже с этого года, учитывая, что в среднем миграция занимает от 1-2 лет», – сказал Алексей Загайнов, директор по продвижению решений в ритейле и FMCG «К2Тех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


