В «МегаФоне» в Татарстане сменился директор

Региональное отделение «МегаФона» в Татарстане возглавил Валерий Борунов. Об этом CNews сообщил представитель оператора. За плечами Борунова более 25 лет опыта в сфере телекоммуникаций. С 2022 г. Валерий отвечал за бизнес оператора в Республике Мордовия.

Под управлением топ-менеджера команда в Мордовии провела масштабную работу по расширению зоны покрытия сети LTE (4G). Только за прошлый год оператор построил и модернизировал свыше 240 объектов связи — как в городах, так и в населённых пунктах 19 районов республики.

Помимо развития инфраструктуры, при участии Валерия компания укрепила рыночные позиции в регионе и повысила качество обслуживания клиентов. В сотрудничестве с государственными структурами и бизнесом были реализованы проекты в сфере кибербезопасности, облачных технологий, интернета вещей и других цифровых решений.

В новой должности Валерий Борунов сосредоточится на масштабировании бизнеса в массовом, корпоративном и государственном сегментах рынка Татарстана, а также на расширении покрытия LTE и реализации крупных цифровых проектов. Кроме того, среди ключевых задач — улучшение клиентского опыта, развитие дистрибуции, рост абонентской базы, оптимизация бизнес-процессов и повышение операционной эффективности в регионе.

«Татарстан — один из самых динамичных регионов страны и фокусный для нашего бизнеса. По количеству и масштабу проводимых здесь мероприятий и событий он сопоставим со столицей, что задает высокую планку для инфраструктуры связи. Огромный поток туристов требует от нас гибкости в развитии сети, а статус лидера цифровой трансформации — особых подходов к сервисам для государства и бизнеса. Валерий более 20 лет занимает руководящие должности в телекоммуникационных компаниях. Уверена, что его экспертиза и сильная команда в Татарстане помогут не только удержать лидерские позиции, но и реализовать в республике самые амбициозные проекты», — сказала Инна Джур, директор по региональному развитию «МегаФона» в Поволжье.

Валерий Борунов получил два высших образования по специальностям «Финансы» и «Правоведение», а также защитил диссертацию по специальности «Мировое хозяйство и международные экономические отношения». Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Михаил Русинов, работавший на позиции директора в Татарстане, продолжил карьеру в компании. Он возглавил департамент по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в регионах Поволжья.

