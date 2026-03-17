Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты проходят обучение на платформе «МТС Линк»

Агентство правовой информации «Воробьевы горы» в 2025 г. организовало образовательные мероприятия для более чем 30 тыс. слушателей со всей страны. Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты подключались к вебинарам с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Всего за год компания организовала более 350 вебинаров. Благодаря онлайн-формату нагрузка на сотрудников уменьшилась, а расходы на проведение мероприятий снизились на 70%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Агентство проводит лекции, круглые столы и прямые эфиры с ответами на вопросы с помощью онлайн-сервиса «Правоберег». Эксперты объясняют изменения в законодательстве и помогают слушателям разбирать сложные рабочие кейсы. Каждое мероприятие собирает в среднем 500 участников. «МТС Линк» обеспечивает стабильную трансляцию и возможность проводить онлайн-опросы прямо во время занятия. Все записи вебинаров сохраняются в личном кабинете и доступны каждому участнику и организатору.

Перевод занятий в онлайн-формат снизил расходы и нагрузку на сотрудников Агентства. Например, вебинаром на 800 человек может управлять один администратор. Регистрация участников, рассылка напоминаний и отправка записей автоматизированы, поэтому модератору не нужно тратить время на рутинные задачи.

В планах развития сервиса «Правоберег» — использование функций текстовой расшифровки и саммаризации на базе искусственного интеллекта. Инструмент автоматически выделяет ключевые тезисы, благодаря чему участники вебинаров будут быстрее находить нужные моменты в записях, повторять сложные темы и использовать материалы занятий в дальнейшей работе.

«Наши клиенты работают по всей стране, поэтому ключевыми требованиями к платформе стали стабильное соединение и качество трансляции в любом регионе даже при высокой нагрузке. Платформа «МТС Линк» закрыла эти задачи и при этом легко интегрировалась с нашим сервисом «Правоберег». Отдельно отметим оперативную техническую поддержку: в прямом эфире она помогает быстро решать любые неожиданные ситуации», — отметил генеральный директор АПИ «Воробьевы горы» Александр Назаренко.

«МТС Линк развивает платформу для вебинаров с 2008 г., и теперь это одно из самых функциональных и надежных решений на рынке. Все работает в одном окне: во время занятия спикер может провести опрос в Формах, собрать обратную связь через реакции и чат и вести обсуждение на онлайн-доске. После эфира искусственный интеллект за пару минут готовит краткий конспект и полную расшифровку вебинара, а в личном кабинете организатору доступна статистика по каждому участнику. Такой подход помогает проводить вовлекающие занятия и оценивать результаты обучения без лишней нагрузки на команду», — сказала руководитель направления продаж среднего и малого бизнеса Татьяна Ефимова.