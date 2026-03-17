«Рейтинг Рунета»: только 12% специалистов полностью понимают, как работает новый сбор 3% на рекламу в интернете

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» в партнерстве с Digital Club и юридической фирмой «Рунетлекс» провели исследование среди специалистов, работающих с рекламой в интернете: рекламодателей, агентств и юристов. По итогам опроса выяснилось, что полностью понимают логику применения нового сбора на рекламу в интернете только 12% респондентов, а 28% вообще не знают про новый сбор.

Опрос был проведен в Telegram-каналах организаторов исследования. Выборка составила 586 респондентов. Участникам предлагалось ответить на вопрос «Насколько хорошо, на ваш взгляд, вы понимаете, как работает новый сбор 3% на рекламу в интернете: что является налогооблагаемой базой, кто должен платить, когда, какова процедура и так далее?».

Ответы разделились следующим образом: «Отлично понимаю» — 12%; «Более-менее, но есть пробелы» — 32%; «Ничего не понимаю, одни вопросы» — 28%; «Я не знаю, что это за сбор» — 28%.

«Кажется, ответственным регуляторам нужно больше говорить с отраслевыми экспертами, выпускать понятные информационные материалы, видео с примерами расчетов в разных цепочках контрагентов», — сказал Александр Туник, директор по продуктам «Рейтинга Рунета».

«Более половины опрошенных не сильно в курсе того, что происходит. Какие выводы тут можно сделать? Либо рекламный бизнес настолько маржинален, что на 3% можно не обратить внимания, либо на рынке в 2025 г. были проблемы поважнее. Я склоняюсь ко второму варианту», — сказал Александр Кубанейшвили, основатель Digital Club.

«Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда компании запускают рекламу без понимания инструментов и законов. Результат — у контролирующих органов возникают вопросы к рекламным цепочкам и формулировкам в документах. Рассчитывать, что юристы все уладят, можно, но опрометчиво. Лучше разобраться в вопросе до запуска рекламы», — сказала Валерия Морякина, специалист юридической фирмы «Рунетлекс».

Понимая остроту и важность темы, «Рейтинг Рунета» и «Рунетлекс» провели глубокий анализ документов и информации про новый сбор на рекламу в интернете и выпустили подробный материал, который отвечает на следующие вопросы: что является базой для расчета сбора; кто должен платить сбор и в каком размере; типичные ошибки и ответственность за нарушения при уплате сбора; какой будет правоприменительная практика.