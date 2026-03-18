Progressive Media и Pyrus объявили о стратегическом партнерстве

Компания Progressive Media, международный диджитал‑интегратор с опытом реализации комплексных ИТ‑решений для крупных брендов различных отраслей, и Pyrus, low‑code-платформа для автоматизации задач и рабочих процессов, заключили партнерское соглашение.

В рамках сотрудничества Progressive Media получила статус официального интегратора Pyrus и будет внедрять платформу у клиентов. Это позволит компаниям автоматизировать ключевые процессы, включая: служба поддержки клиентов и внутренние сервисные службы; управление продажами и клиентскими отношениями; электронный документооборот и согласование документов; управление персоналом, включая КЭДО, подбор и адаптацию сотрудников.

Pyrus уже используется крупными компаниями, такими как Hoff, «Додо Пицца», «Иви», Avito и «ОТП Банк». Например, в «Додо Пицца» платформа помогает фиксировать все жалобы и обращения клиентов, превращать их в задачи и контролировать сроки обработки, что обеспечивает высокий уровень качества обслуживания по всей сети филиалов и поддерживает стандарты работы в десятках городов.

В «Иви» Pyrus стал основным инструментом для службы клиентской поддержки в период быстрого роста аудитории — система объединила все каналы обращений в одном окне, позволила быстро обучить сотрудников и масштабировать работу сервиса при двукратном увеличении числа пользователей, а также ускорила обработку запросов и повысила оперативность ответов.

Progressive Media поможет новым клиентам достигать аналогичных результатов, адаптируя решения под конкретные процессы и интегрируя платформу с существующими корпоративными системами.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

«Мы рады объединить наш опыт с возможностями Pyrus. Это партнерство поможет нашим клиентам развивать бизнес, быстрее решать задачи, оптимизировать процессы и сделать работу команд более прозрачной и эффективной», — сказал Юрий Самойленко, руководитель направления «Корпоративные решения» Progressive Media.

«Мы выбрали Progressive Media как партнера за их опыт внедрения комплексных ИТ‑решений и понимание особенностей работы крупных компаний. Совместно мы предоставляем клиентам передовое решение Pyrus и качественную поддержку от Progressive Media на всех этапах внедрения», — отметил Тимур Ботвин, директор по развитию бизнеса.

Pyrus в свою очередь продолжает расширять присутствие на рынке корпоративных решений, предлагая гибкие, масштабируемые инструменты для автоматизации рабочих процессов и улучшения взаимодействия внутри команд всех размеров.

