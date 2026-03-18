Smartseeds и АО «ГЛОНАСС» объединят усилия в развитии навигационных решений и логистики грузоперевозок

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развитии навигационных и логистических решений между Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») и АО «ГЛОНАСС» – оператором госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель Smartseeds.

Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию информационных технологий, навигационных и логистических решений для российского рынка грузоперевозок, в том числе для создания совместных технологических решений и продвижения сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

В рамках соглашения стороны планируют развивать интеграцию для комплексного предоставления услуг пользователям, реализовывать технологические инициативы, направленные на повышение безопасности и эффективности транспортных процессов, в том числе в сельском хозяйстве, участвовать в мероприятиях по продвижению и популяризации современных информационных технологий в сфере транспорта и логистики.

В 2025 г. Smartseeds успешно внедрила систему мониторинга транспорта на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это решение повысило прозрачность перевозок и эффективность контроля грузов. Кроме того, технология помогает перевозчикам обеспечивать прослеживаемость маршрутов, контролировать уровень топлива и т.д.