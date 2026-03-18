CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Навигация
|

Smartseeds и АО «ГЛОНАСС» объединят усилия в развитии навигационных решений и логистики грузоперевозок

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развитии навигационных и логистических решений между Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») и АО «ГЛОНАСС» – оператором госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель Smartseeds.

Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию информационных технологий, навигационных и логистических решений для российского рынка грузоперевозок, в том числе для создания совместных технологических решений и продвижения сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
В рамках соглашения стороны планируют развивать интеграцию для комплексного предоставления услуг пользователям, реализовывать технологические инициативы, направленные на повышение безопасности и эффективности транспортных процессов, в том числе в сельском хозяйстве, участвовать в мероприятиях по продвижению и популяризации современных информационных технологий в сфере транспорта и логистики.

В 2025 г. Smartseeds успешно внедрила систему мониторинга транспорта на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это решение повысило прозрачность перевозок и эффективность контроля грузов. Кроме того, технология помогает перевозчикам обеспечивать прослеживаемость маршрутов, контролировать уровень топлива и т.д.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/