CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес
|

Топ-менеджеры ИТ-компании .redev основали группу компаний

Топ-менеджеры .redev — Сергей Костин, Татьяна Пименова и Иван Спиридонов — объявили о создании группы компаний .redev. В рамках формирования группы было приобретено 49% компании Sette, специализирующейся на тестировании и обеспечении качества программного обеспечения. Также в структуру вошла ИТ-компания .redev, отвечающая за создание кастомизированных отраслевых решений для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители .redev.

Группа развивается по модели горизонтальной экспертизы: вместо одной универсальной компании каждое направление выделено в отдельную структуру со своей командой и специализацией. Таким образом, клиент может консолидированно взаимодействовать с экспертами в конкретной области — будь то разработка, тестирование или технологический консалтинг. Это позволяет охватить полный цикл: от создания цифрового продукта до его внедрения, аудита и масштабирования. Компании группы работают в сферах онлайн-коммерции, ритейла, логистики, финтеха, промышленности и фармацевтики. Среди клиентов — Yandex, X5 Group, Positive Technologies, «Уралсиб», Kaspersky, Yadro, «Магнит», Invitro, сети аптек «Горздрав», «36,6», Danfoss, HILTI, CAME, «Атол», TK Kit и другие.

«Наша цель — создать среду, в которой клиенты получают комплексные услуги, встроенные в контекст развития и масштабирования технологических продуктов и бизнес-процессов. Мы усиливаем позиции каждой компании на рынке, при этом сохраняя фокус на её ключевых услугах и ответственности за результат. До конца 2026 г. мы планируем включить в группу .redev компании с экспертизой в сервисной интеграции и брендинге , а к концу 2028 г. нарастить клиентский портфель до 2+ млрд рублей», — сказал Сергей Костин, председатель совета директоров группы компаний .redev.

В начале 2026 г. в группу .redev вошла ИТ-компания Sette. Команда предоставляет полный спектр услуг по обеспечению качества цифровых продуктов: ручное и автоматизированное тестирование веб-сервисов, мобильных и десктопных приложений, нагрузочное тестирование, формирование выделенных команд для проектов заказчиков.

«С группой .redev мы сошлись на ценностном уровне — нам важны результат, партнерство и команда. Это помогает не только развивать отношения внутри компании, но и выстраивать работу с клиентами. Возможность влиять на качество продуктов у федеральных заказчиков в рамках группы отражает нашу миссию на рынке», — сказал Генрик Мкртчян, основатель и генеральный директор Sette.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Управление группой осуществляется советом директоров, в который входят сооснователи .redev — генеральный директор Татьяна Пименова и операционный директор Иван Спиридонов. Председателем совета директоров назначен Сергей Костин — серийный ИТ-предприниматель и стратегический партнер .redev.

Структура будет отвечать за стратегическое планирование, контроль исполнительных органов и развитие экспертизы компаний группы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
