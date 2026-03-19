Каналы в Мах с 10 тыс. подписчиков могут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора

Национальный мессенджер Мах признан социальной сетью. Теперь владельцы каналов в нем с аудиторией более 10 тыс. подписчиков могут подать заявление на «Госуслугах» на регистрацию в реестре Роскомнадзора, чтобы получить отметку «А+». Это позволяет авторам размещать в них рекламу, собирать донаты на свою деятельность, а другим каналам – репостить их сообщения. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам с подтвержденной учетной записью.

Как это работает

Владельцы канала направляют через специальную форму минимальные сведения о себе и своем канале.

Заявке присваивается уникальный номер. Для того, чтобы РКН мог подтвердить принадлежность канала автору, этот номер необходимо в течение 3-х дней указать в боте мессенджера «Метка А+», следуя инструкции.

В течение 10 рабочих дней ведомство принимает решение о включении канала в реестр. Уведомление об этом приходит заявителю в личный кабинет на Госуслугах.

После включения в реестр социальная сеть присвоит каналу маркировку «А+».

Владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают сведения в Роскомнадзор с 1 ноября 2024 г. В частности, с позапрошлого года в РКН регистрируются владельцы блогов-десятитысячников в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Дзене» и других платформах.