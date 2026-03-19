Talantix: больше половины российских компаний автоматизировали ключевые процессы в рекрутинге

Эксперты облачной системы для подбора персонала Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) провели опрос среди российских работодателей и выявили, насколько активно компании внедряют цифровые инструменты в управление персоналом и автоматизацию HR-процессов.

По данным исследования Talantix, больше половины компаний уже автоматизировали подбор персонала (55% опрошенных), кадровое планирование и учет (53%) и расчет зарплат, премий и бонусов (52%). Также около трети респондентов внедрили цифровые инструменты во внутренние коммуникации компании (32%) и адаптацию новых сотрудников (30%).

В частности, наиболее востребованными элементами автоматизации процессов подбора персонала в российских компаниях стали: сортировка и фильтрация кандидатов по заданным критериям (47%), отправка приглашений, уведомлений и напоминаний кандидатам (43%) и размещение вакансий сразу на нескольких платформах (39%). В топ-5 задач, которые выполняются автоматически, а не вручную, также входят отслеживание этапов воронки найма (37%), генерация описаний вакансий и первичный отбор резюме (по 33%).

«В компаниях отмечают, что использование автоматизированных HR-технологий уже приносит ощутимые результаты для бизнеса. Среди наиболее заметных эффектов более трети респондентов назвали высвобождение времени HR-специалистов за счет сокращения количества рутинных задач, которые раньше нужно было делать вручную. Также многие замечают, что цифровые решения увеличивают прозрачность и наводят порядок в процессах управления персоналом (27%) и повышают эффективность подбора релевантных кандидатов (26%). Каждый пятый из опрошенных отмечает более быстрое закрытие вакансий», — сказала Марина Хадина, директор по развитию системы для подбора персонала Talantix.

Те бизнесы, которые только планируют внедрить автоматизацию в работу своих отделов найма персонала, рассчитывают получить в итоге значительные преимущества. Большинство опрошенных полагают, что технологизация HR-процессов сократит количество рутинных задач и поможет высвободить время на другие процессы (82% респондентов). Более половины рассчитывают на более быстрое закрытие вакансий (64%) и повышение эффективности подбора релевантных кандидатов (63%).